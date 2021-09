GLOSA: Jágr jako za minulého režimu. A všem pochybovačům zavřel ústa

Dobře ví, že Kladno na ledě s Jágrem, nebo bez něj, je sakra rozdíl. Ne primárně z herního pohledu, ale co se nalákání partnerů týká. Devětačtyřicetiletá legenda si uvědomuje, jak složitě klub kousek za Prahou shání partnery, a že řada z nich dá Rytířům finance jen tehdy, pokud bude v akci i Jágr.

I proto stále hraje, byť by se klidně raději uklidil na střídačku nebo do VIPky a nechal by to už na mladších. Jenže nemůže. Svůj mateřský klub, jemuž před ním šéfoval jeho otec, nechce nechat padnout.

24. ledna 1989 - Jaromír Jágr 2+1 proti Litvínovu

19. září 2021 - Jaromír Jágr 2+1 proti Litvínovu



Tehdy šlo o jeho první tříbodový zápas mezi dospělými.



Rudé právo psalo další den o dvou hezkých gólech mladíka Jágra v rozpětí necelé minuty. — Jiří Vítek (@JVitek94) September 19, 2021

Když po zákeřném faulu v přípravě na Slavii skončil na marodce a musel vynechat úvodní extraligový duel s Vítkovicemi, nad Jágrem už leckdo zlomil hůl. A po následných prohrách v Českých Budějovicích a s Hradcem Králové, v nichž vyšel bodově naprázdno, se přidali další.

Během víkendu ale šedesát osmička zavřela všem pochybovačům ústa. V pátek i jeho gólem Kladno dlouho drželo naději na bodový zisk v Liberci. Dočkalo se až o dva dny později v Chomutově proti Litvínovu (který měl díky geografické poloze a s ní spojeným nájezdem fanoušků Vervy domácí prostředí), kdy Jágr povýšil ze čtvrtého útoku do toho prvního k Plekancovi a Hlavovi.

Historie se opakuje

Psal se leden roku 1989, u moci ještě byl minulý režim, když Jágr vstřelil Litvínovu dva góly a přidal asistenci, takže zažil první tříbodový večer v tuzemské nejvyšší soutěži. Střih; je září 2021 a Jágr svůj počin zopakoval. Hlavně jeho vítězná trefa na 3:2, kdy si dojel vlastní střelu a po obkroužení branky do ní zasunul puk a překonal tak bývalého spoluhráče Godlu, stála opravdu za to.

Jaromír Jágr se raduje z branky

Ondřej Hájek, ČTK

Jágrova show díky sociálním sítím okamžitě obletěla celý svět, píšou o ní nejen v zámoří, ale i ve Finsku, Švédsku a dalších evropských zemích. A všude pějí ódy na jeho neuvěřitelnou dlouhověkost.

Měli bychom taky. Važme si, že Jágra stále můžeme vidět na ledě. Nejen pouze jezdit, ale i rozhodovat zápasy. Takový hráč tady dlouho nebude. Jestli vůbec ještě někdy...