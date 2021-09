Sedmdesátník s železným stiskem. Oslavenec Nový o mladém Jágrovi i sezoně v NHL

Psal se rok 1988. Milan Nový přišel do kladenské kabiny a najednou kouká, že na jeho místě sedí vykulený šestnáctiletý kluk - Jaromír Jágr. Tehdy ještě nikdo moc netušil, že se právě potkávají dvě hokejové legendy, jen v odlišných etapách svých kariér. Starší z nich se dnes dožívá 70 let.

„Povídám mu: Jardo, sedni si jinam. Ano, jistě, pane Nový. Vtipné je, že ti hráči, co si z něj dělali srandu a posílali ho za maminkou, najednou nějak nehráli. Ale Jágr jo," smál se jeden z nejlepších útočníků narozených v české kotlině.

Sedm medailí ze světových šampionátů, z toho dvě zlaté (1976, 1977), šest mistrovských titulů (1x Jihlava, 5x Kladno), vítězství v Pohárů mistrů... A hlavně góly, góly, góly. Nový jich v součtu nejvyšší domácí soutěže a reprezentačních utkání nastřílel 594, což je dosud nepřekonaný monument naší hokejové historie.

🥈 ZOH Innsbruck 1976

🏆🏆 MS 1976 a 1977

🔝 rekordman v počtu nasbíraných kanadských bodů během jedné sezony



… a mnohem víc toho během své hokejové kariéry zvládl dnešní oslavenec Milan Nový. Přejeme vše nejlepší! ❤️ pic.twitter.com/JLRUJFjYsX — Český olympijský tým (@olympijskytym) September 23, 2021

„Všichni si mysleli, že kariéru udělá můj bratranec Vašek, který byl velký a silný. Já byl hubený a malý, ale jak jsem přišel na první trénink, tak jsem se ochomejtal kolem branky a okamžitě začal dávat góly. Hned jsem věděl, kam se to odrazí. S tím se prostě narodíte. Pak jsem to jen zdokonaloval," řekl pro Sport.cz Nový.

Dej si rum!

Po odchodu Jindřicha Karase do Krefeldu propojil rodák z Kamenných Žehrovic křídla legendárního kladenského útoku Jindřicha Lidického a Josefa Vimmera.

„Já jim vykal, ovšem hned jsme si rozuměli. Kdyby mi to nešlo, tak mě trenér Prošek za dva zápasy pošle pryč. Ale jednou takhle sedíme v Budějovicích na baru a já od Lidického slyším: Já jsem Jindra, dej si rum!" vzpomínal hráč přezdívaný ‚Balík', jak získal respekt spoluhráčů.

I když už v lize sázel gól za gólem, pevné místo v reprezentačním týmu si musel vyčekat. „Nároďák hrál na tři centry, což byli Jarda Holík, Vašek Nedomanský a Ríša Farda. Trpělivost byla potřeba."

Svůj nejslavnější gól dával Nový při historické výhře 1:0 v Montrealu nad kanadskými hvězdami při prvním ročníku Canada Cupu 1976. Československo skončilo druhé a Nového navíc zařadili do All-Star týmu turnaje.

„Nedávno jsem našel doma knížku, kam mi promotér Kanadského poháru Alan Eagleson napsal krásné pochvaly. Ale na závěr přidal Go Canada Go!" smál se Nový. Toyotu, kterou dostal jako člen nejlepší pětky turnaje, mu však reprezentační činovníci nedovolili odvézt. „Já to nechápal. Vždyť i Treťjak mě v té svojí vozil po Rudém náměstí v Moskvě."

Jedna rána a bylo hotovo

Nabídky na odchod do NHL ale před českým šutérem ležely na stole. Kladenský patriot však nechtěl emigrovat, zvolil legální cestu. Až po třicítce tak nastupoval v sezoně 1982-83 za Washington Capitals. V dresu s číslem 66 místo své tradiční šestky. Nasbíral 48 bodů (18+30) za 73 zápasů. Zahrál si s Dennisem Marukem, Mikem Gartnerem, Bengtem Gustafssonem, Scottem Stevensem...

Narodili se 3 dny po sobě. V 70.letech táhli útok dvou dynastií na opačných stranách Atlantiku. Utkali se v nezapomenutelných bitvách v Montrealu 1976.

Guy Lafleur, miláček Canadiens

Milan Nový, Kladeňák a nejlepší střelec naší ligové historie

70let, Milan dnes.

Hodně zdraví. pic.twitter.com/QYV8U4QMEB — Robert Záruba (@robertzaruba) September 23, 2021

„Když jsem si měl vybrat, kam půjdu, tak se mi líbil Washington, krásné město. Tehdy jsem nevěděl, že hokejově nepatří k nejlepším. Ale než jsem přišel, tak nový generální manažer David Poile získal asi pět nových hráčů. A my uhráli o 13 výher víc než v předchozí sezoně. Navíc tam na mě byli hodní. Třeba Gartner mě nabíral autem, abych trefil do tréninkové haly v Hershey," liboval si Nový, který dal gól hned v prvním zápase v NHL. Jak jinak.

První bitka pro něj ovšem nedopadla dobře. „Jedna rána a bylo hotovo. Sedím u televize, leduju tvář a volá mi Mirek Dvořák z Philadelphie, jaká to prý byla krásná rvačka... Ale časem jsem si na ledě taky zaboxoval," tvrdil Nový o sezoně v dresu Capitals.

„Abych řekl pravdu, tak jsem byl ale z NHL hodně unavený. Třináct zápasů za měsíc, k tomu tréninky. Nejhorší je, když jste známý hráč a pak se třeba nedostanete do sestavy. To se mi ale nikdy nestalo. Ještě dva roky jsem hrál ve Švýcarsku, rok v Rakousku. A nakonec jsem pomohl Kladnu," vyprávěl Nový.

Musíme se zachránit

Ve své poslední sezoně tak byl u Jágrových prvních velkých okamžiků v dospělém hokeji. „Jarda byl talent od přírody. Hráli jsme třeba proti Gottwaldovu, ještě jsem na něj křiknul, aby dal pozor, jelikož tam byli dva velcí obránci. On se ale tak nějak zavlnil, zakličkoval a zavěsil. Tak mi bylo jasný, že to bude velkej hráč," rozesmál se dnešní oslavenec.

Ostatně současný hrající majitel Kladna bude stát na čele fronty gratulantů. Od Jágra a spol. by pak Nový rád dostal dárek, na který si klidně počká.

„Věřím, že kluci se tomu 14. místu vyhnou. Musíme se prostě v extralize zachránit. Příští sezonu už bude stadion na Kladně opravený, budeme v lepší pozici," doufá čerstvý sedmdesátník.

„Sice teď budu mít na začátku sedmičku, ale na sedmdesát nevypadám. Že ne? Pořád mám železný stisk, kvůli tomu jsem dával všechny ty góly. Pracuju, bydlím na vesnici, alkohol nepiju. Když budu mít štěstí, tak snad nějaké to prodloužení, jak říkával Ivan Hlinka, ještě bude. To bych si přál," řekl Nový.