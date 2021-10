CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Pánové, když už jedete na sraz, běžte si, proboha, aspoň zahrát!

„Národní tým odehrál v rámci posledního srazu dva kvalifikační zápasy. Ten první s Walesem byl hodně kritizovaný. Nezařadím se do šiku lidí, kteří hodnotí hráče. Důvod je jednoduchý. Když jsem byl klubový trenér, žádné individuální hodnocení hráčů po takovém zápase jsem nedělal. Protože pokud to nemá podvozek, tedy nasazení, vášeň, jiskru, energii, nemá to smysl.

Člověk nemusí být žádný odborník, aby dokázal předpovědět, jak zápas bude vypadat. Ať si říkáme, co říkáme, v baráži jsme. Utkání proto z naší strany vypadalo, jak vypadalo. Plus tam byly divné věci. Narážím na spoustu omluvenek, hodně se probíraly ty od hráčů Slavie. Co tomu říkám? No comment.

Často v glosářích zmiňuji, že podle mě je nejdůležitějším prvkem úspěchu ve fotbale společenská úroveň. Nemůžu si v souvislosti s utkáním proti Walesu odpustit poznámku. Kolik lidí, mecenášů, dětí, žáků, rodičů k fotbalu přilákalo? A kolik naopak otrávilo? Vždyť bylo ideální k tomu, jít si to se soupeřem rozdat. Pánové, když už jedete na sraz, běžte si, proboha, aspoň zahrát. Vždyť máte představení dvakrát do týdne. Ne každý den, ne obden. Pamatujte nejen na sportovní nebo ekonomický úspěch, ale i na ten společenský. Děti vás mají doma na plakátech, jdou se na vás podívat. Co si odnesou, když tohle uvidí?

Než ale hodnotit, co se v Edenu odehrálo, podívám se do budoucna. Je jaro 2022, hrajeme baráž, postupujeme z ní na mistrovství světa. Všechno je dobrý, skvělý, těšíme se na šampionát. Všechno, co bylo, je zapomenuto, děláme fotbal v Česku výborně.

Mám ale jednu dobrou zprávu. Pokud si někdo myslí, že utkání s Walesem bylo pravým obrázkem českého fotbalu, tak nebylo. Opravdu ne. Vzpomeňte si na zápasy před mistrovstvím Evropy s Itálií a s Albánií. Umíme hrát líp. Což jsme nakonec potvrdili proti Bělorusku. Výkon byl lepší. Výhra má svoji váhu, ne že ne.

Na závěr se krátce vyjádřím ke kritice Tomáše Součka, která přichází i z Anglie. Dávám často vzkazy, dám jeden i Tomášovi: „Nech lidi mluvit a jdi svojí cestou. Ty sám nejlíp víš, kde jsi, a kde bys měl být. Vzpomeň si, kolik lidí jsi zajímal, kdy jsi nebyl ve světle ramp, byl jsi takzvaně down. Vylézt nahoru jsi musel sám, poradíš si i teď. Největší chybou, kterou bys mohl udělat, by bylo, začít se v tom hrabat."