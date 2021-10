GLOSA: Jandač musí naučit sebe i Spartu vyhrávat

Třikrát po sobě stejný kolaps, to už přece není náhoda. Sparta má problém dotáhnout do vítězné tečky dobře rozehrané zápasy. Proti Kladnu i Plzni ztratila v závěru třetí třetiny dvoubrankový náskok, naposledy Pardubicím dovolila vyrovnat minutu a půl před koncem základní hrací doby. Místo reálného zisku devíti bodů brala z posledních tří extraligových utkání jen dva, přitom by stačilo alespoň dvakrát vyhrát a lebedila si už v čele tabulky.