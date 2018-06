ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Nešlo by Opavě udělit výjimku aneb Kdy bude rozhodovat zařízení pro boj proti krtkům?

Ó Bože, dej mi klid, abych přijal věci, které změnit nemůžu, dej mi sílu, abych přijal věci, které změnit můžu, a dej mi rozum, abych to od sebe dokázal rozlišit. Tento citát je v tomto státě k opakování den co den, s tím, že mě ničí, co změnit nemůžu.

V konkrétním případě licenční podmínky pro první ligu fotbalu, aby Opava mohla hrát v Opavě, když nemá vyhřívaný trávník. V červenci, srpnu, září, kdy se netopí, bude muset hrát v azylu, podle návodu jej má hledat co nejblíže Opavy.

V Ostravě prý hrát nemůže pro obří rivalitu s příznivci Baníku. Sakra, jak to řeší v Miláně, kde AC a Inter hrají na jednom stadiónu s názvem San Siro? V Karviné se nesmí pronajímat, stadión byl postaven z dotací EU. Tak proč tam Opava nebude hrát zadarmo a zdarma něco neudělá Opava pro Karvinou? V Olomouci zase bude trávník vytížený účastí v Evropské lize. Oni zase dopředu vědí, že se probojují do skupiny. Tak šup s Opavou do Brna, nedej bože do Znojma!

Do bundesligy před čtyřmi roky postoupil Paderborn a první vyjádření radních bylo, že žádné osvětlení stavět nebudou. Protože v Německu ctí sportovní stránku, vedení soutěže upřednostnilo skutečnost, že v tomto menším městě je to historická událost, a odpovědělo: „Tak budete hrát za denního světla!" Paderborn vydržel v bundeslize jednu sezónu, stejně tak jako Znojmo. V Paderbornu byl stadión narvaný diváky, Znojmo bylo vyhnáno do Brna, kde hrálo před mizivou diváckou návštěvou. Nemohli si to diváci ve Znojmě taky trochu užít?

Ó Bože, dej mi klid! Když kraloval coby předseda svazu Ivan Hašek, tak jsem tam hulákal, že se těším, až rozhodující kritérium pro účast v první lize bude to, jestli klub má zařízení na boj proti krtkům.

Ó Bože, dej mi sílu alespoň někoho přesvědčit, že takto nastavenými podmínkami jdeme proti fotbalu. My totiž potřebujeme vzory pro mládež, podchycení zájmu tam, kde vzniká euforie z postupu. Atmosféra nejvyšší soutěže musí lákat. Když jsem trénoval Vízka, bylo mu šestnáct. Tak jsem stál před hřištěm a čekal, až ho táta přiveze, protože byl nejlepší. Až pak jsem začal přípravu na zápas. Dnes stojí trenéři před hřištěm a čekají na jedenáctého hráče. Ve finále 45. ročníku hradeckého poháru starších žáků jsem poprvé viděl, že se hraje na zkráceném hřišti už jen osm proti osmi.

Ó Bože, je to někdo schopen vidět v souvislostech? Nešlo by udělit výjimku tak, aby během roku postavili kotelnu, příští léto zrekonstruovali trávník, a na pronajatém vyhřívaném trávníku by hráli, jen když by to bylo doma opravdu nezpůsobilé? Vždyť minulou sezónu to některé kluby ani jednou nezapnuly.