BRÜCKNER GLOSUJE: Vše při starém, hvězdy vs. defenziva. Zaváhání favoritů MS pomohlo

„Jsme stále teprve na začátku, máme za sebou první kolo a část druhého, takže by bylo předčasné dělat závěry na téma, kdo překvapil, kdo zklamal. První zápasy bývají vždycky spíš opatrné, i týmy, od nichž se očekává velká ofenzíva, vycházejí ze zajištěných obranných systémů. Zatím jsem z hlediska taktiky neviděl na tomto šampionátu nic nového, a mohu to vzít i dvě tři mistrovství zpátky, kdy to bylo obdobné. Jsou to souboje propracovaných defenziv s nadstandardními fotbalovými osobnostmi. U těch záleží, co výjimečného udělají, aby je překonaly. Na mistrovství světa ani nelze očekávat nějaké převratné novinky, ty mohou vymýšlet a realizovat kluby, kde na to je čas a dva tři nepovedené zápasy neznamenají katastrofu, na šampionátu ano.

Zmínil jsem individuality, mezi kterými vynikal Cristiano Ronaldo. Potvrdil, že je, jak říkají Němci, strojem na góly. Herně mě velmi zaujal Luka Modrič, výborný stratég, který má právě ta neobvyklá řešení. Ten se mi líbí dlouhodobě. Jsou tu i další borci, za všechny ještě uvedu Harryho Kanea, který zajistil Anglii první vítězství.

Slyšel jsem a četl, že zklamal Lionel Messi. Ano, první zápas mu nevyšel, ale jsem přesvědčený, že v těch dalších uvidíme opět toho skvělého Messiho, jak ho známe z Barcelony, a to platí i o dalších hráčích, od nichž se hodně očekává. Šampionát je i pro ně výjimečná událost, kde se chtějí ukázat v tom nejlepším světle.

V prvních zápasech neuspěli někteří favorité, Argentinci a Brazilci jen remizovali, obhájci titulu Němci dokonce prohráli. Neodepisujme je, nebo nemluvme už teď o zklamání. Všechny tyto týmy mohou šampionát ještě vyhrát, nebo se dostat hodně daleko. Jak jsem už zmínil, v propracovaných obranných systémech, které jsou zase o něco dokonalejší, může rozhodnout jeden šťastný, pro druhého smolný gól, jedna vydařená akce.

A právě ti favorité, jimž první zápasy nevyšly, si na to už dají pozor. Pro fotbal je dobré, že se bude hrát až do konce skupin, protože favorité nemají nic jistého, ale podle mne se nakonec prosadí. Jiní předvedli to, co se od nich čekalo a souboj Španělska s Portugalskem určitě patří k nejhezčím utkáním nejen tohoto šampionátu.

Mezi týmy najdu jedno příjemné překvapení, a tím jsou Mexičané. Ne, že bych je podceňoval, ale proti Němcům předvedli výborný výkon, dynamický, takticky vyspělý, využili svoji rychlost a techniku. Doufám, že jim to vydrží.

Zvláštní kapitolou jsou Rusové. Před šampionátem se psalo, že nemusí postoupit ze skupiny, ale už nastříleli soupeřům ve dvou zápasech osm branek a postoupili vlastně jako první. Určitě bych je nepřeceňoval. Vezměte si, s kým hráli. V zahajovacím zápase narazili na Saúdy, kteří zápas totálně nezvládli, hráli neuvěřitelně naivně. Ve druhém utkání porazili přesvědčivě Egypt, ale ten je hodně závislý na Salahovi, který viditelně není úplně fit. Skutečná kvalita Rusů se ukáže až v zápasech se silnými soupeři, tedy ve vyřazovací fázi, kde je v osmifinále čeká Portugalsko nebo Španělsko. Zápas s Uruguayí, když oba týmy mají už jasný postup, nemusí být měřítkem, i když doma se budou chtít ukázat.

Těším se na další utkání. Favorité se musejí ukázat, myslím si, že uvidíme i v základních skupinách ještě hodně zajímavé duely a výkony individualit."