Šarapovová bude startovat na Australian Open díky divoké kartě

Bývalá vítězka turnaje Maria Šarapovová dostala od pořadatelů volnou kartu k účasti na Australian Open. Dvaatřicetiletá ruská tenistka je aktuálně až na 147. místě žebříčku a do hlavní soutěže úvodního grandslamu sezony by se jinak musela prokousávat přes kvalifikaci.

Bývalá světová jednička Šarapovová kvůli dlouhodobým problémům s ramenem odehrála loni jen 15 zápasů a do nové sezony vstoupila v úterý v Brisbane třísetovou porážkou s Američankou Jennifer Bradyovou. Následně ředitel Australian Open Craig Tiley oznámil, že melbournské šampionce z roku 2008 udělí divokou kartu.

Přípravu Šarapovové na první zápas od loňského US Open ovlivnilo virové onemocnění, kvůli němuž skončila dokonce v nemocnici. "Potýkala jsem se s virem několik týdnů. Nebyla jsem schopná v sobě nic udržet, ale to je maximum, o co se s vámi podělím," řekla novinářům v Brisbane pětinásobná grandslamová šampionka.