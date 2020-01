Česká tenistka Karolína Plíšková zvládla skvěle vstup do prvního grandslamového turnaje roku 2020. V prvním kole Australian Open vyhrála turnajová dvojka nad Francouzkou Kristinou Mladenovicovou 6:1 a 7:5. V úvodním vystoupení už také bojuje Karolína Muchová s Belgičankou Kirsten Flipkensovou a mladá Češka vyhrála první set 6:3. Do akce půjdou i Markéta Vondroušová a Kristýna Plíšková.

Karolína Plíšková postoupila do druhého kola Australian Open

Vstup do zápasu vyšel Karolíně Plíškové parádně, když uhrála osm úvodních fiftýnů a šla na servis. Pak se dočkala bodů i francouzská tenistka, vedla 30:0, ale rodačka z Loun po obrovské tahanici, kdy skóre čtyřikrát skončilo na shodě, podání udržela.

Českou hráčku skvělý úvod nabudil, tvrdými údery ničila naděje Mladenovicové, která navíc chybovala, takže náskok Plíškové narůstal. Získala další podání soupeřky a vlastní servis uhrála čistou hrou. Na 5:0 navíc uzavřela Češka esem z druhého podání.

Česká tenistka Karolína Plíšková zdraví fanoušky po výhře v úvodním kole Australian Open.

Hannah Mckay, Reuters

Jediné, co snad mohlo Francouzku trochu utěšit, bylo, že následně dokázala odvrátit potupného kanára. Pestrá hra Plíškové však dál slavila úspěch, nejspíš tak nikoho nepřekvapilo, že Češka další čistou hrou po 25 minutách mohla slavit zisk první sady.

Druhý set začala servisem Francouzka a podání uhrála, cestou k síti se pak hecovala. A zdálo se, že může být úspěšná. Turnajová dvojka Plíšková totiž nabídla soupeřce dvě šance na brejk, pak ale ukázala svou třídu. V krizových chvílích vystřelila dvě esa a ze shody už bez potíží srovnala. Bylo však jasné, že k vidění bude dramatičtější podívaná.

To se potvrdilo při dalším podání Plíškové, kdy měla jednačtyřicátá hráčka světa opakovaně šanci k prolomení podání rodačky z Loun. Opět však nebyla úspěšná.

Karolína Plíšková bojuje v úvodním kole Australian Open.

Lee Jin-man, ČTK/AP

Tahanice pokračovala. V šesté hře se česká hráčka prezentovala čistou hrou a zdálo se, že opět nabírá dech k rozhodujícímu zlomu. Mladenovicová sice následně při svém servisu vedla 40:0, ale Plíšková hru nezabalila a nakonec soupeřce prolomila podání.

Kdo čekal, že se zbytek zápasu promění ve spanilou jízdu Češky, musel být hodně zklamán. Hned v další hře totiž bojovnice Mladenovicová využila šanci a vzala si ztracené podání zpět. Po svém servisu šla dokonce do vedení a bylo zaděláno na drama. Plíšková ale opět ukázala, že když jí vychází první servis, nemá v utkání problém a srovnala na 5:5.

Česká tenistka Karolína Plíšková během prvního kola Australian Open proti Kristině Mladenovicové.

Lee Jin-man, ČTK/AP

Zápas gradoval. Francouzka šla na servis a opět si vybrala slabší chvilku. Udělala dvě dvojchyby a nabídla Češce vedení 6:5.

Plíšková už nabídnutou šancí nepohrdla, utkání doservírovala a po hodině a čtyřiadvaceti minutách může slavit postup do druhého kola. "Myslím, že to bylo vělmi těžké utkání. Beru to jako velmi dobrý test s vynikající soupeřkou," prohlásila Plíšková.

Na řadě je Vondroušová s Muchovou

Patnáctá nasazená Vondroušová se utká se zkušenou Světlanou Kuzněcovovou z Ruska a dvacítka Muchová bude hrát s Belgičankou Kirsten Flipkensovou. Kristýna Plíšková, jež loni prohrála na všech grandslamech v 1. kolech, se pokusí uspět proti Heather Watsonové. Britka ale přijela povzbuzena finále z Tchien-ťinu.