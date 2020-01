Lounská tenistka po triumfu v Brisbane ukázala, že si formu přivezla i do Melbourne. „Tady je to pro mě nový začátek. Mám za sebou skvělé zápasy, takže jde zatím o skvělý start roku," radovala se na kurtu po vítězství Plíšková.

„Skvělá práce Karolíno. Melbourne tě miluje," ozývalo se v angličtině po proměněném mečbolu na adresu české hvězdy.

Zdá se, že jí zatím jde velmi k duhu spolupráce s novým trenérským týmem s Danielem Vallverduem a kamarádkou Olgou Savčukovou, pod jejichž vedením zatím jen vítězí.

Česká tenistka Karolína Plíšková během prvního kola Australian Open proti Kristině Mladenovicové.

Lee Jin-man, ČTK/AP

Obzvlášť nástup do duelu s Mladenovicovou měla česká tenistka impozantní. Rychle si vybudovala vedení 5:0 a Francouzce málem nadělila kanára. Ve druhém dějství už ale byl průběh mnohem vyrovnanější.

„Myslím, že jsem začala velmi dobře. Ona se pak samozřejmě ve druhé sadě dost zlepšila, takže výsledek v něm byl nakonec docela těsný. Ale nemuselo to tak být. Měla jsem určitě zahrát lépe za stavu 4:3 při svém servisu," mrzela 27letou Češku jediná ztráta servisu během utkání.

Česká tenistka Karolína Plíšková v úvodním kole Australian Open.

Lee Jin-man, ČTK/AP

„Na první zápas to ale bylo docela dobré. Hlavně na začátku jsem byla docela nervózní, takže to celé mohlo dopadnout mnohem hůř. Utkání samozřejmě nebylo vůbec jednoduché. Kiki znám velmi dobře už od mládí. Bylo to pro mě mentálně velmi náročné, hlavně v druhém setu a jsem tak moc ráda, že jsem postoupila. V prvním kole to byl hodně dobrý test," pokračovala.

Z elitních hráček má loňská finalistka možná vůbec nejtěžší los. Ve druhém kole na ni čeká zarputilá Němka Laura Siegemundová, která vyřadila Američanku CoCo Vandewegheovou.

Karolína Plíšková bojuje v úvodním kole Australian Open.

Lee Jin-man, ČTK/AP

„S Laurou jsme se utkaly ve Stuttgartu, to bylo asi jedinkrát, co jsme spolu hrály. A bylo to na antuce. Na ní je ona podle mě mnohem lepší. Hraje kraťasy, nabíhá na síť, takže na kurtu se toho s ní děje spousty. Ale myslím, že když zahraju podobně jako dneska, budu hrát rychlé výměny, měla bych to zvládnout," popisovala Plíšková příští soupeřku, s níž jediný vzájemný duel před třemi roky po třísetové bitvě prohrála.