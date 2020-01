Česká tenistka Petra Kvitová postoupila do 3. kola Australian Open, když po tuhém boji porazila Španělku Paulu Badosaovou po dvou vyrovnaných setech 7:5, 7:5. Slibně rozehraný duel odloženého zápasu 1. kola nedovedla do vítězného konce Kristýna Plíšková a Britce Heather Watsonové podlehla 6:4, 3:6, 1:6. Do 3.kola se snažila probít také Barbora Krejčíková, na favorizovanou Rusku Alexandrovovou však vůbec nestačila a prohrála 1:6, 3:6.