Zápas Ósakaové s Čeng Saj-saj rozhodně nebyl přehlídkou na podání. Větrné podmínky v australském Melbourne kvalitnímu servisu příliš nenahrávaly, přesto jsou statistiky ze zápasu světové čtyřky až nezvyklé.

Japonská tenistka Naomi Ósakaová se raduje po vítězství ve 2. kole Australian open.

Lee Jin-man, ČTK/AP

Střet asijských hráček nabídl za 18 gamů rovnou devětkrát proražené podání. Třikrát ztratila servis bývalá světová jednička a dokonce šestkrát (z devíti možností) pětadvacetiletá Čeng Saj-saj. V utkání na druhém největším dvorci areálu nebylo k vidění jediné eso.

Velké loučení - právě první grandslamový turnaj sezony si vybrala pro své adieu bývalá světová jednička Caroline Wozniacká a že se chce loučit úspěchem, ukázala devětadvacetiletá Dánka v utkání s velkým talentem, Dajanou Jastremskou z Ukrajiny. Po senzačním obratu v prvním setu, zvládla zkušenější z dvojice i koncovku druhé sady a na svém posledním turnaji tedy Wozniacká ještě nekončí.

Domácí naděje neztratila servis

Světová jednička Ash Bartyová si zatím tlak domácího publika příliš nepřipouští a druhý duel na dvorcích v Melbourne Parku zvládla na výbornou. Poloně Hercogové nenabídla ani jedno podání, odvrátila všech šest brejků a pohodlně si dokráčela pro postup do 3. kola po výhře 6:1, 6:4.

Australská tenistka Ash Bartyová po vítězství ve 2. kole Australian Open.

Dita Alangkara, ČTK/AP

V dalším atraktivním duelu druhého kola porazila z pozice papírové outsiderky Němka Julia Georgesová světovou čtvrnáctku Petru Martičovou po velkém boji 4:6, 6:3, 7:5. Zkušené Georgesové se kupodivu v Melbourne příliš nedaří a i když byla už světovou devítkou, za celou kariéru se tu nepodívala dál než do osmifinále... Letos jí od vyrovnání tohoto úspěchu dělí už jen jedna výhra.

Němka Julia Georgesová s radostným výrazem po úspěšném zápase druhého kola Australian Open.

Lee Jin-man, ČTK/AP

Překvapením skončil pak další dámský šlágr. Bývalá světová šestka Carla Suárezová Navarrová porazila ve dvou zkrácených hrách běloruskou ranařku Arynu Sabalenkovou v odloženém zápase 1. kola.

Běloruská tenistka Aryna Sabalenková se zlobí v zápase prvního kola Australian Open.

Edgar Su, Reuters

Jedenadvacetiletá Sabalenková tak znovu na grandslamovém turnaji díru do světa neudělá, naopak velezkušená Španělka může zkusit navázat na předloňské čtvrtfinále.

Berrettini i Dimitrov končí

Velkým překvapením skončil duel mezi světovou osmičkou Matteem Berrettinim a stým hráčem žebříčku Tennysem Sandgrenem. Američan vyhrál úvodní dva sety 7:6, 6:4, kometa loňské sezony však náskok smazala, když získala třetí a čtvrtou sadu 6:4, 6:2. Klíčový set však patřil Sandgrenovi, který ho vyhrál 7:5 a zajistil si tak překvapivý postup.

Podobně se nevedlo i světové dvacítce Grigoru Dimitrovovi, který v pětisetové bitvě nestačil na dalšího Američana Tommyho Paula a prohrál 4:6, 6:7, 6:3, 7:6 a 7:6, v supertiebreaku pátého setu pak 3:10.

Tsitsipasovi pomohl k postupu v Melbourne zraněný soupeř

Nečekaný vítěz loňského Turnaje mistrů Stefanos Tsitsipas se dostal do třetího kola Australian Open, aniž musel odehrát jedinou výměnu. Proti šestému nasazenému Řekovi nemohl nastoupit německý veterán Philipp Kohlschreiber. Šestatřicetiletý tenista má natržený břišní sval.

"Když jsem to ráno zkusil, věděl jsem, že to nemá cenu. Při každém pohybu to bolelo," vysvětlil Kohlschreiber a lapidárně dodal, že je to zřejmě znamení. "Ambice už žádné nemám, vím, že se blíží konec." Zranil se v úvodním zápase v Melbourne při třísetové výhře nad Američanem Marcosem Gironem.

Novak Djokovič vyřadil ve 2. kole Australian Open Japonce Ita

sntv

O 15 let mladší Tsitsipas se loni v Melbourne probojoval přes Rogera Federera do semifinále. Výrazně si tak vylepšil maximum na grandslamech a aktuálně je ve světovém žebříčku šestý. Zástupce nové generace si nyní zahraje poprvé proti Kanaďanovi Milosi Raonicovi.

Pohodový postup má za sebou úřadující šampion Novak Djokovič, který zničil Japonce Ita po setech 6:1, 6:4 a 6:2.

Výsledky Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Djokovič (2-Srb.) - Ito (Jap.) 6:1, 6:4, 6:2 Tsitsipas (6-Řec.) - Kohlschreiber (Něm.) bez boje Schwartzman (14-Arg.) - Davidovich (Šp.) 6:1, 6:4, 6:2 Čilič (Chorv.) - Paire (21-Fr.) 6:2, 6:7 (6:8), 3:6, 6:1, 7:6 (10:3) Pella (22-Arg.) - Barrere (Fr.) 6:1, 6:4, 3:6, 6:3 Nišioka (Jap.) - Evans (30-Brit.) 6:4, 6:3, 6:4 Raonic (32-Kan.) - Garín (Chile) 6:3, 6:4, 6:2 Querrey (USA) - Berankis (Lit.) 7:6 (7:2), 4:6, 6:4, 6:4 Fucsovics (Maď.) - Sinner (It.) 6:4, 6:4, 6:3 Sandgren (USA.) - Berrettini (It.) 7:6 (9:7), 6:4, 4:6, 2:6, 7:5 Paul (USA) - Dimitrov (Bul.) 6:4, 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (3:7), 7:6 (10:3) Lajovič (24-Srb.) - Polmans (Austr.) 6:2, 6:4, 6:3 Millman (Austr.) - Hurkacz (31-Pol.) 6:4, 7:5, 6:3 Federer (3-Švýc.) - Krajinovič (Srb.) 6:1, 6:4, 6:1 Bautista (9-Šp.) - Mmoh (USA) 5:7, 6:2, 6:4, 6:1 Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Suárezová (Šp.) - Sabalenková (11-Běl.) 7:6 (8:6), 7:6 (8:6) Mertensová (16-Belg.) - Koviničová (Č. Hora) 6:2, 6:0 Kontaveitová (28-Est.) - Sharmaová (Austr.) 6:0, 6:2 Pavljučenkovová (30-Rus.) - Stojanovičová (Srb.) 6:1, 7:5 Šwiateková (Pol.) - Babosová (Maď.) 6:3, 6:2 Townsendová - Pegulaová (obě USA) 6:4, 7:6 (7:5) Sorribesová (Šp.) - Kuděrmětovová (Rus.) 2:6, 6:1, 6:1 2. kolo: Bartyová (1-Austr.) - Hercogová (Slovin.) 6:1, 6:4 Ósakaová (3-Jap.) - Čeng Šaj-saj (Čína) 6:2, 6:4 Görgesová (Něm.) - Martičová (13-Chorv.) 4:6, 6:3, 7:5 Keninová (14-USA) - Liová (USA) 6:1, 6:3 Riskeová (18-USA) - Ču Lin (Čína) 6:3, 6:1 Wozniacká (Dán.) - Jastremská (23-Ukr.) 7:5, 7:5 Wang Čchiang (27-Čína) - Ferrová (Fr.) 6:1, 6:2 Rybakinová (29-Kaz.) - Minnenová (Belg.) 6:3, 6:4 Čang Šuaj (Čína) - McNallyová (USA) 6:2, 6:4 Džabúrová (Tun.) - Garciaová (Fr.) 1:6, 6:2, 6:3 Gauffová (USA) - Cirsteaová (Rum.) 4:6, 6:3, 7:5 S. Williamsová (8-USA) - Zidanšeková (Slovin.) 6:2, 6:3 Sakkariová (22-Řec.) - Hibinová (Jap.) 7:6 (7:4), 6:4 Výsledky českých tenistů najdete zde >>>