Obhájkyně titulu na Australian Open se podobně jako její loňská finálová soupeřka Petra Kvitová probojovala v Melbourne do třetího kola. Ale stejně jako české hráčka, ani Japonka nebyla se svým výkonem moc spokojená. V jednu chvíli dala na kurtu dost ostře průchod svým emocím.

Druhá nejlépe vydělávající sportovkyně světa dokáže na své tváři vykouzlit odzbrojující úsměv, ale stejně tak se umí proměnit v běsnící fúrii, což předvedla i během středečního duelu druhého kola proti Číňance Čeng Šaj-saj.

Nervy jí ruply za stavu 1:1 ve druhé sadě, kdy po zkaženém křížném bekhendu při brejkbolu soupeřky vztekle mrštila raketou. Úleva ale ještě zřejmě nepřišla, a tak dvaadvacetiletá Japonka navíc zahodila míček a raketu následně nakopla. Svoje náčiní nicméně záhy vzala na milost a z kurtu si raketu sebrala.

Nějaký čas se jí ale nedařilo sebrat vítr z plachet svojí soupeřce, která ve druhé sadě šla do vedení 4:2. Nicméně favoritka čtyřmi vítěznými gamy v řadě dotáhla zápas do vítězství 6:2, 6:4.

„Doufám, že se vám bude líbit tenis, který přijde na řadu po mém utkání. Protože to hezké nebylo," sypala si popel na hlavu bývalá světová jednička před diváky v pozápasovém rozhovoru na dvorci.

Své podání ztratila v duelu hned třikrát. Z toho jednou již ve zmiňovaném případě, po němž následovala snaha o demolici rakety. Podání ale ztratila hned při další příležitosti znovu.

„Vjel do mě hněv, když ona (Čeng Šaj-saj) šla do vedení a lidé začali ještě více tleskat," popisovala své pocity. „Všichni v hledišti chtěli ještě drama. Já jsem si zoufala, málem jsem tam hodila raketu," přiznala dvojnásobná grandslamová šampionka.

Za extempore z úvodu druhé sady se následně omluvila výrobci raket, s nimiž hraje.

„Víte, moje raketa mi nějak kouzelně vypadla z ruky. Vůbec jsem to nemohla kontrolovat. Omlouvám se, Yonex," vtipkovala už v dobré náladě po utkání s reportéry.

„Prostě se takhle vyrovnávám se svojí frustrací. Bylo to trochu dětinské. Chtěla jsem dát jeden zápas bez házení raketou nebo kopání do ní," vysvětlovala.

„Říkáte si, vždyť ona nedává žádné vítězné míče. Všechny chyby jsem ale udělala já. Chcete se přinutit nechybovat, zároveň ale musíte chodit do míčků agresivně. Pohybujete se na velmi tenké hraně. Není to vůbec jednoduché." dodala s tím, že za žádnou cenu nechtěla připustit, aby se zápas překlopil do třetí sady.

Naomi Ósakaová na Australian Open chytala můru.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Naomi Ósakaová se snaží chytit můru, která zabloudila na kurt.

Kai Pfaffenbach, Reuters

Naomi Ósakaová sbírá hmyz během utkání 2. kola Australian Open.

Hannah Mckay, Reuters

Pojď sem! Naomi Ósakaová se snaží chytit brouka při utkání Australian Open.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Kromě své rakety zvedala z kurtu během také zabloudivší můru. Jak sama uvedla, podobnou zkušenost už udělala během tréninku:

„Na tomhle kurtu je spousta ptáků. Když jsem trénovala, Wim (trenér Fissette) se snažil odehnat nějaký hmyz. Ten odletěl, ale ve vzduchu ho hned snědl pták. Ani nevím, proč vám to říkám, ale prostě jsem na ní nechtěla během zápasu šlápnout, proto jsem ji odnesla."