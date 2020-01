Je jedním z nejstarších hráčů na okruhu ATP. Hrát by chtěl ještě do konce příští sezony, avšak netuší, zda se mu to podaří. Jeho kariéru totiž brzdí poslední dobou stále častější zranění a Philipp Kohlschreiber si začíná uvědomovat, že možná bude muset odložit raketu ještě dřív.

Sezonu začal skvěle. Ovládl challenger v Canbeře a na Australian Open tak odjížděl s tím, že by mohl vylepšit loňské druhé kolo. Avšak nepovedlo se. Philipp Kohlschreiber sice v úvodním utkání porazil Američana Marcose Girona 7:5, 6:1 a 6:2, avšak tím pro něj turnaj také skončil. Během zápasu se totiž zranil a den odpočinku mu nepomohl.

Když se ve středu před zápasem se Stefanosem Tsitsipasem chtěl protáhnout, břišní sval stále bolel. Navíc se zjistilo, že je natržený. Šestatřicetiletý Němec tak do dalšího utkání raději nenastoupil. „Zranění není nijak dramatické, ale při každém pohybu mě to bolelo. Jen kdyby to bylo finále grandslamu, tak bych se rozhodl jinak,“ uvedl Kohlschreiber na webu insuedthueringen.de.

Bývalý šestnáctý hráč světa by podle svých slov chtěl absolvovat ještě dvě sezony, avšak kvůli stále častějším zraněním prý bude možná muset o konci kariéry uvažovat dříve. „Ambice už žádné nemám. Vím, že konec kariéry se blíží,“ dodal tenista, který se na grandslamech dostal nejdál do čtvrtfinále, a to ve Wimbledonu.

Kohlschreiber během své kariéry vyhrál osm turnajů ATP. Ten první v roce 2007 v Mnichově a ten zatím poslední před necelými třemi roky ve svém bydlišti v Kitzbühelu. Ve čtyřhře pak získal sedm titulů. Slavit mohl i poté, co dokázal porazit pár hráčů ze světové desítky - Rafaela Nadala, Andyho Murrayho i Novaka Djokoviče.