Martínez svému ruskému sokovi dokázal vzdorovat pouze v prvním setu, který Medveděv zvrátil na svou stranu až v koncovce. Zbytek střetnutí měl pak mnohem jednoznačnější průběh.

Jedinou překážkou čtvrtému nasazenému hráči tak bylo to, že mu za stavu 5:0 v druhé sadě začalo krvácet z nosu. „Stane se mi to dvakrát, spíše jednou za rok," řekl Medveděv a dodal, že to nemá nic společného s velkým vypětím. „Ne, ne, to bych krvácel v každém duelu," uvedl Rus.

Daniil Medveděv v péči lékaře.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Na pozápasové tiskové konferenci se Medveděv vrátil i k nepříznivému počasí ze začátku střetnutí. Duel totiž začal pod širým nebem, ale už po první hře začalo pršet a organizátoři museli zatahovat střechu. „Zcela se změnily podmínky, bylo dusněji, větší vlhkost vzduchu a míč lítal rychleji. I zvuk úderů je jiný, ale myslím, že tentokrát to byla moje výhoda," nechal se slyšet Medveděv.

Ruský tenista Daniil Medveděv se snaží zastavit krvácení z nosu během zápasu na Australian Open.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Dosavadním maximem třiadvacetiletého Rusa je na Australian Open osmifinále z loňského roku. Finalista US Open z poslední sezony je přesto považován za čtvrtého největšího favorita turnaje po triu Novak Djokovič, Rafael Nadal a Roger Federer. Ve 3. kole vyzve Medveděv v sobotu domácího tenistu a 96. hráče žebříčku Alexeie Popyrina.