Legenda padla, nastupující hvězdička jede! Američtí fanoušci nemusí po nečekaném vyřazení Sereny Williamsové s Číňankou Wang Čchiang smutnit. Do osmifinále totiž prošla patnáctiletá Coco Gauffová, která ze hry po výhře 6:3, 6:4 poslala obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou. Ve 3. kole dohrála Caroline Wozniacká, světová šestka Stafanos Tsitsipas i devátý hráč žebříčku Roberto Bautista. Dál naopak jde Ashleigh Bartyová či Novak Djokovič.

V neuvěřitelných výkonech pokračuje na Australian Open patnáctiletý americký zázrak Coco Gauffová, která vyřadila obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou hladce 6:3, 6:4 a zajistila si tak postup mezi nejlepších šestnáct hráček. O osudu prvního setu rozhodlo jediné ztracené podání Japonky za stavu 3:4 pro mladičkou soupeřku japonské hvězdy.

V úvodu druhé sady si obě tenistky prorazily hned svá úvodní podání, obhájkyně titulu však o něj přišla ještě jednou za stavu 3:3 a to Gauffové stačilo k další senzaci a postupu do osmifinále. V něm se utká s vítězkou duelu mezi Číňankou Čangovou a krajankou Keninovou.

Serena končí už ve třetím kole

Čínská tenistka Wang Čchiang prohrála před půl rokem na US Open se Serenou Williamsovou 1:6, 0:6 a se slzami v očích opouštěla kurt ve Flushing Meadows. V australském Melbourne bylo všechno jinak a k vidění byl opravdu parádní tenis. Devětadvacátá tenistka v žebříčku se vyrovnala v agresivitě americké legendě, klíčové okamžiky v první sadě zvládla lépe a šla do vedení 1:0.

Osmatřicetiletá Williamsová, která měla na letošním turnaji další možnost vyrovnat rekord Margaret Courtové v počtu vítězných grandslamů, ukázala svoji velikost v druhém dějství. Prohrávala 5:3, Číňance spadlo do kurtu takřka vše, přesto se ještě Američanka zmobilizovala, nedovolila Wang Čchiang dopodávat zápas a sama pak ovládla zkrácenou hru.

Serena Williamsová dohrála na Australian Open už ve třetím kole

Do vyrovnané koncovky se dostala i třetí sada, v ní si obě držely své servisy až do stavu 6:5 z pohledu mladší z dvojice, pak přišly dva mečboly, které ještě Číňanka využít nedokázala. Třetí však už zamířil z rakety Williamsové do sítě a zatím asi největší překvapení turnaje bylo na světě...

Sedmý zápas v řadě vyhrála třiadvacetiletá Bartyová na začátku nového roku. Světová jednička porazila i první nasazenou soupeřku, s kterou se letos na Australian Open potkala. Devětadvacátá hráčka turnaje Jelena Rybakinová nedokázala najít zbraň na pestrou hru světové jedničky, spáchala 30 nevynucených chyb a zejména při brejkbolech za svojí soupeřkou zaostala (proměnila 2 z 10, Bartyová 5 z 9).

Největší domácí naděje se tak podruhé v kariéře probojovala do 4. kola domácího grandslamu, mladičkou Kazachstánku porazila 6:3, 6:2 a stala se tak vůbec první jistou účastnící 4. kola Australian Open.

Caroline Wozniacká odehrála svůj poslední zápas kariéry

Svůj velký tenisový příběh uzavřela v noci v Melbourne Caroline Wozniacká. Bývalá světová jednička a vítězka Australian Open z roku 2018, uzavřela svoji kariéru porážkou ve 3. kole od Tunisanky Ons Jabeurové.

K emotivnímu pozápasovému loučení hráčky, která část své kariéry spojila i s trenérem Kotyzou, přispěli i australští organizátoři, kteří na velkoplošné obrazovce pouštěli nahrávky nejlepších tenistů světa, kteří vzdávali nezdolné bojovnici svůj hold.



Končí i Tsitsipas

Další šok přišel v utkání světové šestky Stefanose Tsitsipase s Kanaďanem Milosem Raonicem, který svého favorizovaného soupeře vyprovodil z kurtu ve třech setech po výsledku 7:5, 6:4 a 7:6. Úvodní sadu rozhodl jediný brejk za stavu 6:5 pro Raonice. Devětadvacetiletému tenistovi to samé stačilo i v druhé sadě, tentokrát však vítěze Turnaje mistrů připravil o servis hned v úvodní hře.

Ani poté si řecká hvězda na returnu neporadila. Třetí sada dospěla do tiebreaku, který patřil suverénně 35. hráči světa, ovládl ho 7:2 a zajistil si tak postup do osmifinále.

Tsitsipas prohrál ve 3. kole Australian Open s Raonicem

Djokovič nezaváhal, Bautista končí

Pohodový zápas si vychutnal obhájce titulu Novak Djokovič, který bez problémů vyřídil Japonce Nišioku 6:3, 6:2 a 6:2. Ze hry venku je naopak světová devítka Roberto Bautista, jenž nestačil na Chorvata Marina Čiliče a podlehl mu v pětisetové bitvě 7:6, 4:6, 0:6, 7:5 a 3:6.

Novak Djokovič neměl s postupem do 3. kola Australian Open problémy

