Celkem 71 týdnů strávila na pozici světové jedničky. Na svém kontě má jeden grandslamový titul, celkem na okruhu vyhrála 30 podniků. Tenisem si Caroline Wozniacká vydělala téměř 36 milionů dolarů. Teď se kariéra jedné z nejpopulárnějších hráček historie definitivně uzavřela. A bylo to loučení s plnou parádou.

Není to žádné překvapení. Že definitivně uzavře svou veleúspěšnou kariéru na Australian Open, tedy turnaji, kde získala v roce 2018 svůj jediný grandslamový titul, oznámila Caroline Woznická už dávno dopředu. A to v pouhých 29 letech. Důvodů bylo hned několik.

Dánskou tenistku už řadu měsíců trápí revmatoidní artritida, tedy onemocnění způsobující trvalé poškození chrupavek a kloubů. „Moje ruce a klouby jsou nateklé, všechno mě bolí. Ale nechci se vzdát, nenechám, aby mě nemoc pohltila. Snažím se hodně odpočívat, chodit na procházky, pomáhá mi sauna, masáže, pak se vždy cítím trochu lépe," říkala ještě v květnu minulého roku tenistka.

Dojatá Caroline Wozniacká s otcem Piotrem

Edgar Su, Reuters

O jak vážné onemocnění se jedná, připustil následně i její otec a trenér v jedné osobě Piotr Wozniacki. „Konec s tenisem? Ano, je možné, že současná kariéra Caroliny už je tak nějak navíc, že hraje na vypůjčený čas." To se také o pár měsíců později potvrdilo.

Svatba a rodina

Další argument, pro její odchod, je už mnohem veselejší. Tím je svatba s bývalým americkým basketbalistou Davidem Leem a především založení rodiny. „Vždycky jsem si říkala, že až přijde čas, kdy mě budou zajímat víc jiné věci než tenis, tak skončím. V posledních měsících jsem si uvědomila, že v životě je mnohem víc věcí mimo kurt, po kterých toužím. Jednou z nich bylo provdat se za Davida a založit s ním rodinu," říkala před začátkem Australian Open rodačka z Odense.

A ten čas nadešel ve třetím kole. Poslední soupeřkou dánské hvězdy se stala tuniská tenistka Ons Jabeurová, která svou slavnou rivalku zdolala po více než dvou hodinách boje 7:5, 3:6 a 7:5.

S Caroline Wozniackou jsou na kurtu zprava manžel David Lee, trenér a otec v jedné osobě Piotr Wozniacki, matka Anna a bratr Patrik

Kim Hong-ji, Reuters

„Dala jsem do toho vše. Nechtěla jsem, aby tohle byl můj poslední zápas kariéry. Bojovala jsem, jako by na tom závisel můj život. Takhle jsem to dělala po celý můj život a doufám, že si mě tak budou fanoušci pamatovat," dojala melbournské publikum populární Caroline.

Loučení to pro jednu z nejlépe fyzicky připravených tenistek na okruhu bylo více než důstojné. Wozniacká s dánskou vlajkou nad hlavou děkovala aplaudujícím fanouškům, na kurtu nechyběli kromě manžela Davida Lee i její otec Piotr, matka Anna a bratr Patrik.

V očích dánské hrdinky se už krátce po zápase objevily slzy dojetí, které podpořil bouřlivý aplaus. "Ráda bych poděkovala všem fanouškům za podporu, své rodině a speciálně tátovi, který mě celé ty roky trénoval. Normálně nebrečím, ale tohle je mimořádný okamžik. Byla to jízda," dodala na závěr dánská legenda.