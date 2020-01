Australian Open

Ze tří dosavadních zápasů s Řeckou tenistkou měla Kvitová bilanci jednoho vítězství a jedné porážky, v osmifinále turnaje v Římě musela zápas za stavu 1:1 a 0:4 skrečovat. Naposledy se tenistky potkaly v srpnu minulého roku a z vítězství se mohla radovat Sakkariová. Dnes ji Kvitová porážku oplatila, i když ze začátku měla s houževnatou Řekyní problémy.

„Dnes to bylo hrozně těžké. Na začátku jsem byla nervózní, nejely mi ruce ani nohy. Postupně jsem se z toho dostala pozitivním myšlením," okomentovala úvod zápasu Kvitová.

I když v úvodu zápasu ztratila svůj servis, dotáhla se na stav 5:5, když při podání Sakkariové na vítězství v 1. setu, ji nenechala sadu dopodávat. To samé zopakovala při skóre 5:6, ale tie-break následně ztratila. "Postupně jsem si zvykla a začala hrál lépe a uvolněněji. I když jsem o set přišla, tak jsem se snažila to dobré přenést do druhé sady. V té jsem od druhé půlky už hrála dobře," řekla.

Jo! Kvitová je prostě bojovnice.

Andy Wong, ČTK/AP

Ztráta podání na obou stranách a proměněný třetí mečbol

Do stavu 3:3 ve druhém setu si obě hráčky dvakrát neudržely podání. Kvitová navíc jedno zachránila ze stavu 15:40. "Urvala jsem jeden dva gemy navíc. Tím se to všechno zlomilo. Vydržela jsem až do konce," řekla svěřenkyně Jiřího Vaňka.

Šňůrou šesti her za sebou získala druhý set, ve třetím vedla 3:0 a zápas už nepustila. V závěru proměnila po chybě Sakkariové třetí mečbol.

Řekyně Maria Sakkariová odehrála dobrý zápas, ale na českou lvici to nestačilo.

Lee Jin-man, ČTK/AP

Stíhačky nad hlavami a bouřlivá atmosféra v hledišti

V utkání se musela vypořádávat s nezvyklým hlukem. Nebem křižovaly stíhačky létající na oslavu Dne Austrálie. Kvitová jednou odstoupila z příjmu a mávla rukou na soupeřku, ať počká, než hluk přejde. "Přišlo mi, že jsou úplně nad námi. Jenom jsem čekala, jestli to není třeba teroristický útok," vtipkovala Kvitová a dodala: "Australané samozřejmě slaví svátek, takže tomu všichni rozumíme."

Bouřlivé prostředí panovalo i v hledišti. Řečtí fanoušci podporovali hlasitě Sakkariovou. "Po konci zápasu jsem říkala rozhodčímu, že to bylo jako na fotbale. Je určitě fajn, když to v ochozech žije, ale Australian Open není Fed Cup," podotkla šestinásobná fedcupová vítězka Kvitová.

Repríza loňského čtvrtfinále

Stejně jako loni se Kvitové na úvod roku daří. "Jsem zdravá, tenis mě baví, je to skvělý začátek sezony," čtvrtfinalistka Australian Open. Jednu změnu oproti loňsku udělala. "Nehrála jsem turnaj těsně před a tahle změna se ukazuje být pozitivní," uvedla Kvitová a pochvalovala si dostatek energie. Bude ji potřebovat, aby ještě vylepšila loňské tažení, při němž v Melbourne neuspěla až ve finále.

Ve čtvrtfinále narazí na těžkou soupeřku, světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. S Bartyovou má Kvitová pozitivní bilanci 4:3 a loni Australanku ve čtvrtfinále v Melbourne porazila jasně 6:1, 6:4. Další tři souboje ale prohrála, naposledy ve skupině na Turnaji mistryň, který Australanka vyhrála. "Ash mám ráda, je skvělá a bude to zase výborný zápas. Budu se snažit hrát co nejlépe," řekla Kvitová. "Petru mám ráda a doufám, že mi v úterý večer nezlomí srdce," řekla Bartyová na dvorci.