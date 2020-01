Když úvodní set čtvrtfinále na Australian Open prohrál za čtyřiadvacet minut poměrem 1:6, říkal si Alexander Zverev, jak takový debakl bude vysvětlovat. Avšak pak zabral, vývoj utkání otočil, Stanislase Wawrinku porazil 3:1 na sety a mohl se radovat ze svého prvního grandslamového semifinále v kariéře. „Je to úžasné, vůbec nevím, co říci,“ rozplýval se německý tenista.

Letošní sezonu nezačal vůbec dobře. Na ATP Cupu nevyhrál jediný zápas a zklamal i svým chováním, když během utkání lámal rakety a vulgárně vyjel na svého otce, který ho trénuje. Teď je však na Australian Open Alexander Zverev jako vyměněný. Daří se mu a seká i dobrotu.

Austrálii, kterou sužují požáry, slíbil finanční pomoc. Za každý vyhraný zápas na grandslamu věnuje deset tisíc australských dolarů a pokud by celý turnaj vyhrál, nenechal by si ani prize money, které činí 4 120 000 australských dolarů (přes šedesát čtyři milionů korun). Díky svým skvělým výkonům tak Zverev už nyní přispěl padesáti tisíci (přes 774 000 korun), když se mu ve středu podařilo vyhrát i ve čtvrtfinále.

Alexander Zverev z Německa po výhře nad Švýcarem Stanem Wawrinkou.

Kim Hong-ji, Reuters

Utkání přitom pro Zvereva nezačalo nejlépe. Talentovaný mladík prohrál úvodní set s Wawrinkou hladce 1:6 a už přemýšlel nad tím, jak bude vysvětlovat svou prohru. Ale nemusel. Zápas otočil a po setech 1:6, 6:3, 6:4 a 6:2 mohl slavit postup do svého prvního grandslamového semifinále v kariéře.

„Je to úžasné, vůbec nevím, co říci. Na jiných turnajích se mi dařilo, vyhrál jsem Turnaj mistrů, ale na grandslamech jsem nedokázal prorazit. Jsem tak šťastný, že jsem v semifinále. Vůbec si neumíte představit, co to pro mě znamená,“ vysvětloval Zverev na webu ATP s tím, že kdyby se dostal do finále a náhodou ho vyhrál, svůj slib rozhodně dodrží.

„Mohl bych si koupit třeba nějaké auto, ale jsou tady lidé a zvířata, kteří přišli o své domovy, ti potřebují peníze mnohem víc, pro ty jsou mnohem důležitější,“ dodal sedmý hráč světa, který se v semifinále střetne buď se světovou jedničkou Rafaelem Nadalem, nebo Dominicem Thiemem.