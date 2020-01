I když je bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou grandslamovou vítězkou k letošním favoritkám Australian Open rozhodně nepatřila. Během loňské sezony se jí nedařilo a vypadla dokonce z nejlepší třicítky. Garbiňe Muguruzaová po obnovení spolupráce s úspěšnou trenérkou Conchitou Martinézovou, se kterou vyhrála Wimbledon, hlásila, že se zase vrátí mezi nejlepší.

Měla pravdu. Pod vedením bývalé trenérky Karolíny Plíškové opět našla svou ztracenou formu. Dala o sobě vědět hned v úvodu sezony, když si v Šen-čenu zahrála semifinále a teď řádí na Australian Open. Dvaatřicátá hráčka světa si tady poradila hned s několika tenistkami z desítky.

Garbine Muguruza battles past Simona Halep to reach Australian Open final https://t.co/V7YMesZbHO pic.twitter.com/IblZhTIeJ9 — GoCurrent (@current_go) January 30, 2020

Ve třetím kole vyřadila světovou pětku Elinu Svitolinovou, v osmifinále světovou desítkou Kiki Bertensovou a v semifinále porazila světovou trojkou Simonou Halepovou. S rumunskou tenistkou svedla strhující bitvu a po setech 7:6, 7:5 se mohla radovat z postupu do finále. „Věděla jsem, že proti Simoně to bude těžké. Je to skvělá hráčka. Pokaždé, když jsme spolu hrály, bylo to na dlouho. Takže mi bylo jasné, že i teď to bude dlouhý horký den,“ vyprávěla Muguruzaová po utkání na webu WTA.

„Úvodní set byl velice dlouhý. Říkala jsem si, že bude klíčem k zápasu. Jsem velice nadšená, že jsem se dostala do finále. Bojovala jsem ze všech sil, abych to zvládla. Je to neuvěřitelný úspěch,“ líčila španělská tenistka, kterou v bitvě o třetí grandslamový titul čeká Sofia Keninová.

S americkou tenistkou se doposud střetla jednou. Loni na turnaji v Pekingu s ní prohrála 1:2 na sety. „Myslím, že hraje skvěle, zaslouží si být ve finále. Bude to obtížný zápas. Je to ale finále grandslamu a nezáleží na tom, kdo je vašim soupeřem,“ dodala Muguruzaová, která se v žebříčku vrátí do dvacítky.