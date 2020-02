Každé šesté jméno mezi elitní třicítkou má za sebou českou vlaječku. Stejným počtem se můžou pyšnit jen Spojené státy. S oprávněnými ambicemi tak čeští fanoušci vzhlíželi do Melbourne. Legendární Jan Kukal dokonce věřil, že by si o titul mohli zahrát Karolína Plíšková s Petrou Kvitovou.

Prvně jmenovaná se však z turnaje pakovala už ve třetím kole, dvojnásobná wimbledonská šampionka pak ve čtvrtfinále. A ostatní? Vondroušová, Bouzková, Strýcová, Siniaková a Kristýna Plíšková skončily hned na první soupeřce, Barbora Krejčíková a Karolína Muchová pak na druhé. Na tenisovou velmoc málo.

Vítězný mix na Australian Open: Barbora Krejčíková a Chorvat Nikola Mektič s trofejí.

Hannah Mckay, Reuters

Co tedy brzdí české tenistky? Pojďme popořadě. U Karolíny Plíškové je problém jasný. Navzdory dlouholeté pozici mezi nejužší světovou elitou stále nevyhrála vytoužený grandslam. Otázka na to, zda lounská tenistka svou hrou na grandslamový titul má, nebo ne, není na místě. Jistěže má.

Její problém je mimo kurt a je jasný. Tlak největších turnajů planety česká hvězda prostě nezvládá. Plíšková opakovaně na turnajích velké čtyřhry selhává, to je jasný fakt. A že ji mohou svazovat neustále se opakující otázky na grandslam? Pokud chce být skutečnou šampionkou, musí se s tím vyrovnat.

Česká tenistka Karolína Plíšková v akci během druhého kola Australian Open.

Edgar Su, Reuters

A Petra Kvitová? Narozdíl od své parťačky už doma má dva grandslamové tituly. Události, kterými si během přepadení v roce 2016 prošla, jí ukázaly úplně jiné životní priority. Svěřenkyni Jiřího Vaňka ale více než tři roky po útoku stále trápí problémy s pořezanými prsty a další zdravotní komplikace s rukou, které s velkou pravděpodobností s útokem souvisí. „Už nikdy nebude stoprocentní," přiznala před časem česká hvězda.

Vondroušová jako Rosický

Českou trojkou je v současné době Markéta Vondroušová. Tenistka s geniálním citem pro hru, finalistka loňského French Open a podle odborníků jedna z největších nadějí světového tenisu však také bojuje s nepřítelem, který nedisponuje drtivými forhendovými či bekhendovými údery.

Sokolovskou rodačku od juniorských let trápí zdravotní problémy. V minulém roce jí půlroční stopku vystavilo zápěstí a následná operace. Na kurty na vrátila až letos. „Je to výjimečná hráčka, ale taky křehká, podobně na tom byl ve fotbale třeba Tomáš Rosický," říkal před časem bývalý kouč Vondroušové Martin Fassati.

Markéta Vondroušová je velkou českou nadějí

To samé prožívala Karolína Muchová. "U Karolíny to chvilku vypadalo, že ji zdraví možná nedovolí pokračovat, měla časté zdravotní problémy. Poté, co vyrostla a vytáhla se, byla často zraněná. Šlo o to, dát se zdravotně dohromady, čemuž jsme moc nevěřili," říkal tenisový trenér Petr Huťka mladší o olomoucké rodačce.

Nepříliš optimisticky vidí zdravotní stav nastupující generace i Jan Kukal. "Pořád mám pocit, že jsou ty hráčky dost zraněné. Aby tenista mohl hrát na úrovni desítky, musí být špičkový atlet. Tam se možná něco zanedbalo," říkal pro Sport.cz.

Zranění se zatím vyhýbají aspoň další české naději Marii Bouzkové. S vlastní rozhozenou psychikou marně bojuje Kateřina Siniaková, která od svého slavného fedcupového finále v roce 2018 počítá mnohem častěji porážky než vítězná utkání.

I přes nevýrazné Australian Open se český ženský tenis o svou budoucnost obávat nemusí. Pokud především Vondroušové, Muchové či Bouzkové vydrží zdraví, může být už na French Open mnohem více důvodů ke spokojenosti.