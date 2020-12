Stále mu patří pátá příčka světa, pro drtivou většinu fanoušků zůstává Roger Federer nejlepším tenistou historie. Svůj zatím poslední zápas však odehrál na začátku února v semifinále Australian Open, od té doby se na kurtu kvůli zdravotním problémům neobjevil. Navzdory původním prohlášením se v Melbourne nepředstaví ani v roce 2021. A ani jeho nedávná slova příliš optimismu do budoucna nedávají...

V 39 letech je Roger Federer bezpečně nejstarším hráčem světové stovky. V letošním roce podstoupil dvě operace pravého kolena, a i když fanoušky opakovaně ujišťoval, že v kariéře bude pokračovat, další vývoj událostí už takový optimismus neslibuje.

Dvacetinásobný grandslamový vítěz byl sice přihlášen na Australian Open, které tentokrát začne až osmého února, ale zdravotní stav fenomenálního Švýcara se zdaleka nevyvíjí podle jeho představ. To se následně potvrdilo, když se Federer své účasti kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům vzdal.

Roger Federer připustil, že zotavení z druhé operace kolena neprobíhá podle představ

Issei Kato, Reuters

Samotný tenisový maestro již dříve potvrdil, že dlouhá pauza taky může udělat definitivní tečku za jeho kariérou. "Věřím, že budu v novém roce hrát. Ale i kdyby ne, tohle byl skvělý konec," přiznal Federer.

Bude to závod s časem, ví Federer

A co si ještě nedávno myslel o svém startu na Australian Open, které v minulosti šestkrát ovládl? "Doufal jsem, že v říjnu budu plně připraven naplno trénovat, ale není to tak. Jestli budu hrát v Melbourne, je nejisté, bude to závod s časem," připustil před svátky tenista. Tento závod legendární FedEx tedy nevyhraje, o jeho dalších záměrech zatím veřejnost ani experti netuší nic.

Nadějí pro fanoušky zůstává fakt, že je Federer schopen připravit se na návrat mezi elitu i po dlouhé pauze, což předvedl v roce 2017, kdy po půlroční přestávce ovládl právě Australian Open.

V té době ho však netrápily tak vážné zdravotní problémy, jako je tomu nyní. Federer navíc podle švýcarských médií trénuje jen s kamarádem a bývalým tenistou Ivo Heubergerem a to jen v omezené intenzitě.

Že jeho přihláška na blížící se Australian Open byla jen planou nadějí pro fanoušky, potvrzují další Federerova slova. "Ano, rád bych v Melbourne hrál, ale hlavně chci být připravený na léto a především na Wimbledon, olympiádu v Tokiu a US Open," prozradila při přebírání ceny v anketě o nejlepšího sportovce Švýcarska za posledních 70 let legenda.

Zda se mu další cíle splní, nebo se jedna z největších postav tenisové historie rozloučí s kariérou, ukáží následující měsíce.