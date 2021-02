Do země přicestovaly stovky aktérů, mnozí museli do přísnější karantény a zjevně byli zaskočeni tím, že u protinožců nepraktikují parodii na opatření proti koronaviru. Izolace se mnohým nelíbila, ale bylo to tak zhruba vše, co jim bylo dopřáno. Dlouhé chvíle na hotelovém pokoji trávili, jak se dalo. Řada z nich prý měla i poněkud obveselující zvláštní požadavky na pořadatele. Některé z nich šéf Australian Open Craig Tiley prozradil. "Nejpodivnější přáním byla koťata na pokoj. A nestalo se to jednou, ale několikrát," uvedl.

Nejen proto, že existuje teoretická souvislost mezi kočkami a možností přenosu koronaviru, to pochopitelně nepřipadalo v úvahu. „Měli jsme i požadavky na štěňata," podotkl dále. Zvířata ale zůstala zapovězena, i když někteří zašli ještě dál a asi především v žertu se prý ptali na typické australské živočichy. Zřejmě je neodradilo ani to, že řada místních tvorů může být životu nebezpečná.

"Párkrát jsem si pomyslel, že bychom jim mohli nastěhovat do pokoje boxujícího klokana," zavtipkoval Tiley na adresu některých zhýčkaných tenistů, kteří by se možná podivili, co dokáže takový pro Austrálii typický tvor.

Už vážněji šéf turnaje upřesnil, jak to celkově dopadlo s příjezdy tenistů. Do Austrálie se dostalo sedmnáct charterových letů, testy mezi tenisovými cestujícími odhalily osm případů koronaviru.

I přes striktní přístup k přijíždějícím se objevily hlasy, podle nichž je v současnosti nezodpovědné organizovat tak velký turnaj. Je otázkou, co udělá výraznější hemžení lidí, organizátoři totiž počítají i s velkou diváckou účastí, vláda jim nakonec umožnila vpustit denně do areálu 30 tisíc fanoušků. Tiley však věří, že opatření jsou dostatečná. Austrálie je podle dostupných čísel koronavirově prakticky vyčištěnou zemí, denní přírůstky nakažených se počítají řádově v jednotkách. "Někteří lidé nás kritizují za tvrdohlavost, ale pokud bychom si nebyli jisti bezpečností, nešli bychom do toho," dodal šéf AO. Turnaj začne 8. února.

I rozehrané přípravné turnaje probíhají za přítomnosti diváků.