Paire v prvním kole nestačil na Jegora Gerasimova, kterému podlehl 2:6, 6:2, 6:7 a 5:7. Devětadvacátý hráč světového žebříčku byl ale přesvědčený, že zápas by dopadl jinak, kdyby mohl stejně jako první hráč žebříčku Novak Djokovič a další hvězdy v Adelaide strávit denně pět hodin na kurtu.

"Myslím, že celý tenhle turnaj je k ničemu a to, co se stalo, byla ostuda," citovala agentura Reuters Paireho, který byl jedním ze 72 účastníků v přísné karanténě kvůli nakaženým spolucestujícím v letadle. "V letu do Adelaide byl také pozitivní test na koronavirus, ale tam měli čas udělat i krevní testy, zatímco nás poslali do karantény," dodal.

Nick Kyrgios postoupil do druhého kola Australian Open.

sntv

"Pro všechny by měla platit stejná pravidla. Nerozumím tomu, proč to tak není. Kdybych měl o jeden dva tréninky víc, mohl jsem dneska vyhrát," přidal jednatřicetiletý Paire.

Pozastavil se i nad tím, proč se uprostřed pandemie Australian Open vůbec hraje. "Je to jenom o penězích. Kdyby to zrušili, měli by obrovskou ztrátu," uvedl. "Proto tady je také většina hráčů, aby aspoň něco vydělali. Já taky hraju pro peníze, ale když se situace nezlepšuje, musíte udělat tolik ústupků a je kolem toho tolik komplikací, tak se dostanete do bodu, kdy už ani to nedává smysl," prohlásil.