„Už před zápasem jsme se potkaly v šatně a mluvily spolu. Přijde mi taková v pohodě. Vím, že někomu asi není moc sympatická svým projevem a tak. Je prostě typická Američanka. Mně ale nijak nevadí," řekla na adresu své soupeřky po zápase Plíšková.

Sedmadvacetiletá Collinosová po porážce od světové šestky dokázala na svém neúspěchu najít i pozitivní stránku, o níž se právě s Plíškovou u sítě podělila.

Karolína Plíšková postoupila na Australian Open do třetího kola

sntv

„Před zápasem mi říkala, že pojede na dovolenou. No pak teda řekla, že konečně na tu dovolenou může. A že doufá, že už mě tam neuvidí," smála se tenistka z Loun.

„Narážela na to, že jsme teď spolu hrály dvakrát po sobě. Musím říct, že je v pohodě. Moc takových holek není. Umí vzít i porážku, takže u mě má docela plus," dodala Plíšková, která se o postup do osmifinále úvodního grandslamu sezony utká se svojí jmenovkyní Muchovou.