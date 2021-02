Čtvrtý hráč světa Medveděv nedal krajanovi šanci a s přehledem si za dvě hodiny a šest minut zajistil postup. Pětadvacetiletý Rus nad Rubljovem vyhrál čtvrtý vzájemný zápas za sebou a navíc prodloužil svou vítěznou sérii, která se táhne od října, o 19. utkání.

"Vždycky je těžké hrát proti kamarádovi. Ale jsme sportovci, takže oba jsme chtěli vyhrát a postoupit do semifinále," uvedl Medveděv. "Odehráli jsme několik neuvěřitelných výměn a myslím, že jsem první, kdo ho tady takhle unavil," přidal.

Medveděv je v semifinále grandslamu potřetí. Předloni na US Open došel až do finále, loni ve Flushing Meadows v semifinále vypadl.

Mezi poslední čtveřicí tenistů na turnaji Medveděv doplnil sedmadvacetiletého krajana Aslana Karaceva, který se do semifinále senzačně dostal při premiéře v hlavní soutěži grandslamu.

"Co se tady Aslanovi povedlo, je neuvěřitelné. Mám z něj obrovskou radost, zapsal se do historie. Asi během pandemie opravdu tvrdě trénoval," řekl Medveděv. "A kdyby došlo na ruské finále, byl by to splněný sen. Ale oba nás čekají ještě velmi těžcí soupeři," dodal. Posledním ruským vítězem Australian Open byl v roce 2005 Marat Safin.

