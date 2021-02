Necelou hodinu trval finálový zápas smíšené čtyřhry mezi Barborou Krejčíkovou s Rajeevem Ramem a domácím párem Samantha Stosurová, Matthew Ebden. Česko-americký pár zvítězil 6:1 a 6:4 a slavil ta druhý společný singlový titul z Australian Open.

Krejčíková totiž s Ramem získala v Melbourne titul už v roce 2019, v minulé sezoně si svou chvíli slávy po boku české tenistky vychutnal Chorvat Nikola Mektič. Pětadvacetiletá česká tenistka se tak stala vůbec první hráčkou, která na Australian Open zvítězila ve smíšené čtyřhře třikrát po sobě.

"Někde vzadu v hlavě to máte, snažíte se na to nemyslet, hlavně během utkání, ale před zápasem jsem na to myslela. Samozřejmě jsem si to přála a teď je to skutečnost," jásala bývalá svěřenkyně Jany Novotné.

Velká radost Barbory Krejčíkové po zisku titulu v mixu na Australian Open

Andy Brownbill, ČTK/AP

Jen slova chvály měla pro svého parťáka Rajeeva Rama. "Bylo mi ctí hrát po jeho boku. Naše herní styly se dobře doplňují. Doufám, že je hezké se na nás dívat a že děláme lidem radost," říkala pro server tenisovysvet.cz Češka.

Krejčíková, které patří v žebříčku 59. místo, má doma i dva grandslamové tituly ze čtyřhry s Kateřinou Siniakovou, když v sezoně 2018 ovládly French Open i Wimbledon.

Klukům jsem vděčná, říká Krejčíková

Završení hattricku na Australian Open však českou hvězdu Krejčíkovou hodně znamená. "Jsem neobyčejně šťastná, že jsme s Rajeevem vyhráli podruhé. Jsem ráda, že se mnou kluci chtějí hrát, daří se nám dobře naladit a být úspěšní. Neumím vyjádřit, jak jsem jim vděčná, že jsem díky nim mohla vyhrát třikrát v řadě."

Pětadvacetiletá brněnská rodačka hattrickem ze smíšené čtyřhry napodobila Jima Pugha. Američan zvítězil v Melbourne v letech 1988-90, kdy dvakrát triumfoval s Janou Novotnou a poté s Běloruskou Natalií Zverevovou.

A jak pětinásobná grandslamová šampionka svůj triumf oslaví? "Určitě něco bude. Mají tady hrozně dobrý hovězí burger s hranolky a kečupem, ten určitě padne. A k tomu si dám asi i zmrzlinu. Bude to den, kdy trochu zhřeším. Nicméně pak zase naskočím zpět, času mezi turnaji je málo," ví Krejčíková.