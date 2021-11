Možnost, že by se Roger Federer po třetí operaci kolena vrátil na tenisovou scénu už na Australian Open, je podle jeho kouče velmi málo pravděpodobná. Dvacetinásobný grandslamový vítěz nicméně o konci kariéry neuvažuje. Ve 40 letech se však podle trenéra Ivana Ljubičiče nezotavuje tak rychle, jak by si přál.

Bývalý dlouholetý lídr světového žebříčku se v srpnu s pravým kolenem podrobil třetí operaci během necelých dvou let. Poté populární Švýcar novinářům řekl, že to nejhorší má za sebou a do tenisové budoucnosti hledí s optimismem. Australian Open je na programu ve druhé polovině ledna.

"Myslím, že je šance velmi malá," řekl Ljubičič na dotaz, zda bude Federer hrát na prvním grandslamu sezony, v rozhovoru pro společnost zabývající se sportovními daty a analýzami Stats Perform. "Pořád se zotavuje a jak ho znám, tak si bude chtít být jistý, že může hrát tak, aby měl šanci turnaj vyhrát a být na 100 procent," dodal bývalý chorvatský tenista.

Federer naposledy absolvoval v červenci Wimbledon, kde vypadl ve čtvrtfinále. Návrat bere jako výzvu, ale zdůraznil, že musí být trpělivý. "Australian Open v tuto chvíli není moc reálné. Půjde krok za krokem. Je mu už čtyřicet a nejde vše tak rychle jako dřív," řekl Ljubičič a fanoušky ujistil: "Můžu vám ale garantovat, že se chce k tenisu vrátit."

Basilejský rodák se s 20 grandslamovými tituly dělí o první místo v historické tabulce s Novakem Djokovičem a Rafaelem Nadalem. Španěl si také zkrátil sezonu ze zdravotních důvodů, ale v Melbourne Parku v lednu by měl hrát. Djokovičovu účast může ohrozit povinné očkování proti covidu-19.