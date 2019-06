Přání versus realita. Jak se daří nastupujícím českým tenisovým hvězdám plnit své cíle?

Ani jeden z letošních dvou odehraných grandslamů se neobešel bez české účasti, čtyři podniky měly v kolonce vítězky napsáno české jméno. Turnaje mistryň by se podle současného žebříčku zúčastnily ve dvouhře tři hráčky se zkratkou "cze" za jménem. První polovina sezony byla z pohledu Kvitové a spol. více než úspěšná. Jak si však v prvním půlroce vedlo oproti svým očekáváním ze začátku roku pět největších českých nadějí?

Markéta Vondroušová slaví postup do finále French Open

KATEŘINA SINIAKOVÁ věk: 23 let na žebříčku na začátku roku: 31. současné umístění na žebříčku: 38.

Životní sezona. Tak označila Kateřina Siniaková rok 2018. Jednatřicátá příčka byla jejím životním maximem, vše vyšperkovala fantastickým výkonem ve fedcupovém finále proti Spojeným státům, kde měla hlavní podíl na dalším triumfu českého týmu.

A to zdaleka nebylo vše. V deblu byla i díky dvěma grandslamovým titulům s Barborou Krejčíkovou světovou jedničkou. "Ráda bych se dostala do Top 20. A co nejdéle zůstat na pozici světové jedničky v deblu," říkala rodačka z Hradce Králové v prosinci.

Kateřina Siniaková na letošním French Open.

Michel Euler, ČTK/AP

Realita? Siniaková vyhrála z letošních 29 singlových zápasů jen 14, na sedmi turnajích vypadla hned v prvním kole. Na žebříčku se propadla o osm příček, místo světové jedničky ztratila i v deblu, kde je třetí.

Otočit zatím rozpačitou sezonu správným směrem může Siniakové pomoci úspěch na French Open, kde na své cestě od osmifinále vyřadila mimo jiné i světovou jedničku Naomi Ósakaovou.

MARKÉTA VONDROUŠOVÁ věk: 19 let na žebříčku na začátku roku: 68. současné umístění na žebříčku: 16.

"Pokud bude Markéta zdravá, má na elitní dvacítku", říkal na konci minulého roku kouč Vondroušové Jiří Hřebec. Že skutečnost bude za půl roku ještě mnohem lepší, než predikoval, šokovalo i přes očekávaný progres nejen jeho, ale i všechny odborníky a fanoušky.

Soustředění v podání Markéty Vondroušové.

Michel Euler, ČTK/AP

Osmadvacet vyhraných zápasů z pětatřiceti. Finalistka turnajů v Budapešti, Istanbulu a především pařížského Rolland Garros. Sedmá nejlepší tenistka letošní sezony, šestnáctá nejlepší hráčka světa. Více k probíhající sezoně sokolovské rodačky není třeba dodávat.

KAROLÍNA MUCHOVÁ věk: 22 let na žebříčku na začátku roku: 144. současné umístění na žebříčku: 68.

Sezona 2018, třetí kolo US Open, skalp Garbiňe Muguruzaové. V ten moment se širší tenisová veřejnost začala učit jméno Karolíny Muchové. A ambiciózní slečna z Olomouce se s tím rozhodně nehodlala spokojit.

Česká tenistka Karolína Muchová po finále tenisového turnaje J&T Banka Prague Open.

Vlastimil Vacek, Právo

"Konkrétní cíle jsme si s trenérem nedávali a nebudeme na to moc tlačit. Když budu hrát dobře, je možné všechno. Třeba i postup do elitní stovky," přála si dvaadvacetiletá slečna.

V současné době najdete jméno finalistky pražského turnaje J&T Banka Prague Open na 68. místě světa.

BARBORA KREJČÍKOVÁ věk: 23 let na žebříčku na začátku roku: 203. současné umístění na žebříčku: 136.

Sezona 2018 byla pro třiadvacetiletou tenistku fantastická, pokud vezmeme v potaz pouze působení ve čtyřhře. S Kateřinou Siniakovou vyhrála dva grandslamy, byla členkou vítězného fedcupového týmu, zahrála si Turnaj mistryň, byla světovou jedničkou...

Jediné, co nevycházelo podle představ, byla dvouhra. "V příští sezoně bych se samozřejmě chtěla udržet na vrcholu ve čtyřhře, ale ráda bych se výrazněji posunula v singlovém žebříčku a to nejlépe do první stovky," netajila smělé plány bývalá svěřenkyně legendární Jany Novotné.

Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkou během Wimbledonu

Profimedia.cz

To se jí zatím nedaří, přesto singlovým rankingem vyletěla na 121. příčku. Blýskla se především třemi vyhranými turnaji ITF v řadě. V deblu to pro změnu letos taková sláva není, s Kateřinou Siniakovou se jim na úspěšný rok zatím navázat nedaří. V rankingu čtyřhry je brněnská rodačka v současné době šestou tenistkou planety.

MARIE BOUZKOVÁ věk: 20 let na žebříčku na začátku roku: 139. současné umístění na žebříčku: 118.

Nemá za sebou žádné závratné úspěchy ve stylu Markéty Vondroušové či Karolíny Muchové. Přesto rodačka z Prahy nenápadně, ale zato velmi jistě stoupá žebříčkem. A elitní stovka není daleko.

Marie Bouzková bojuje o postup do dalšího kola



Rok začala životním tažením do čtvrtfinále turnaje v Brisbane, kde mimo jiné porazila i australskou stálici Samanthu Stosurovou. V současné době jí patří 118. příčka, tři pozice za svým životním maximem.