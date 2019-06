Kyrgios perlí: French Open je sračka. A Wimbledon? Jsem hvězda, zastavit mě může jen má hlava

Tenhle chlapík prostě nenudí. Jednou hodí na kurt židli, podruhé vynadá rozhodčím, někdy zase podráždí spoluhráče či pořadatelé turnajů netradiční hláškou. To se Nicku Kyrgiosovi povedlo před začátkem letošního French Open, když druhý grandslamový podnik roku nazval "sračkou". Dva týdny před startem Wimbledonu se pro změnu prohlásil za jednoho z nejlepších tenistů na trávě.

"Zbavme se antuky. Koho baví antuka? Je tak ošklivá. A French Open? Je to prostě sračka v porovnání s Wimbledonem." Těmito výrazy počastoval "Nadalův" pařížský turnaj Nick Kyrigos. Z turnaje, kde se dostal nejdále do třetího kola, se také později raději odhlásil.

To vše jen pár dní poté, co byl diskvalifikován z klání v Římě, kde pro změnu vzteky hodil na kurt židli. „Jsi zasr**ej retard, kámo. Proč lezeš po kurtu, když podávám. Nechce se mi ani hrát. Proč bych vlastně měl hrát? Končím. Se*u na to," rozčiloval se kvůli jednomu z diváků, který ho vyrušil při podání.

Nick Kyrgios na podání

Stein Silas, ČTK

To vše je však pryč a čtyřiadvacetiletý australský bouřlivák se již těší na Wimbledon. Sebevědomí má rozhodně dost. "Jsem jeden z nejlepších světových hráčů na trávě," prohlásil dva týdny před začátkem nejslavnějšího turnaje světa.

Rodák z Canberry rovnou také označil svého největšího soupeře. "Je to jen má hlava. Jediným problémem je má psychika. Udržet se v klidu po dva týdny, to je pro mě obrovsky těžké a je to největší problém, který mám," přiznal bez zastírání 36. hráč světa.

Nick Kyrgios na antuce příliš neumí

Profimedia.cz

Boje v All England Clubu však představují pro Kyrgiose jasný vrchol sezony. "Wimbledon je nejlepší turnaj na světě. Vyhrát tady je to největší, čeho lze dosáhnout. Je těžko říct, kolikrát tady budu hrát, a proto si to chci užít," říkal tenista.

Kyrgios se nejdále ve Wimbledonu dostal při své premiérové účast v roce 2014, když postoupil do čtvrtfinále. 133. ročník startuje 1. července.