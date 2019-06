Legenda pálí do Vondroušové a spol.: Finále French Open? Nic horšího jsem neviděl! Urazil i vítězku

Nebyl to úchvatný tenis, přesto slova, která volila rumunská tenisová legenda Ion Tiriac, minimálně překvapila. Finále French Open mezi Ashleigh Bartyovou a Markétou Vondroušovou totiž ohodnotil slovy, která na přílišný respekt k oběma tenistkám neukazují. Nezůstalo však jen u samotného zápasu.

Jen sedmdesát minut. Tak dlouho trval finálový mač French Open mezi australskou hvězdou Ashleigh Bartyovou a českou kometou Markétou Vondroušovou. Utkání po setech 6:1, 6:3 bez větších problémů ovládla třiadvacetiletá rodačka z Ipswiche, která tak oslavila svůj vůbec první grandslamový titul.

Česká tenistka svázaná nervozitou z prvního finále turnajů velké čtyřky nenavázala na svá předcházející parádní vystoupení, po utkání dokonce ukápla sokolovské rodačce slzička, se svým představením v Paříži však mohla být maximálně spokojená.

Soustředění v podání Markéty Vondroušové.

Michel Euler, ČTK/AP

Vítězka Bartyová? Jen náhoda

Ačkoliv se finálový zápas nezapíše do dějin bílého sportu jako nezapomenutelný, obě hráčky si vysloužily od fanoušků i tenisových expertů uznání. Už ne tak od legendy rumunského tenisu Iona Tiriaca, který jejich utkání podrobil hodně ostré kritice. A nezůstalo jen u toho...

"Bartyová není dostatečně dobrá na to, aby vyhrála French Open. Byla to jen shoda náhod. Ve finále chyběly Šarapovová, Serena Williamsová nebo Halepová," neopomněl bývalý osmý hráč světa jméno své krajanky.

Ashleigh Bartyová s trofejí Suzanne Lenglenové pro vítězku tenisového French Open.

Michel Euler, ČTK/AP

Ta nejtvrdší slova si však osmdesátiletý byznysmen schoval na později a byla to hodně silná káva. "Bartyová má jediné pozitivum v tom, že je Australanka. Ti totiž neumějí ani číst, ani psát. Jde jen o to, že když někdo přijde z Austrálie, tak vždy se tam najde někdo talentovaný," pokračoval.

Odchod po čtyřech gamech

Tvrdá Tiriacova kritika však nekončila. "Když jsem to finále viděl, chtěl jsem po čtyřech gamech odejít. A to jsem také udělal. Horší finálový zápas jsem vážně neviděl, bylo to neskutečně špatné," pokračoval majitel turnaje Madrid Open.

Kritice neunikla ani jeho krajanka Simona Halepová. "Čtvrtfinále fakt není úspěch, nehrála vůbec dobře. Neměla jiskru, energii." Přesto jí věřím. Zase může světovou jedničkou, vždyť je jí teprve 27 let. Má před sebou minimálně šest let kariéry a je ochotná na sobě tvrdě pracovat. To je ten klíč k úspěchu," uzavřel Tiriac.