Byla by blbost Markétu nějak měnit, říká manažer Vondroušové

Už po příletu z Paříže jste říkal, že žádostí o rozhovory a akce s Markétou je ‚bambilion'. Asi to nepolevilo, že?

Je toho mraky. A v našich silách není všem vyhovět. Můj hlavní úkol ale je Markétu od spousty věcí uchránit. Baví ji hrát tenis, záře reflektorů není něco, do čeho by se hrnula a vyhledávala to. Nejdůležitější je, aby pořád měla z tenisu takovou radost jako doteď. A aby ty věci okolo jí tu radost nebraly.

Na kolik procent žádostí můžete kývnout?

Jen na malinké procento. Možná jednu dvě věci uděláme. Ne všechny tím potěšíme, ale musí to být postupně. Moje role je říkat ne... Což není vždycky příjemné, ale pro mě je důležitá Markéta a za ni se budu bít.

Ona sama říkala, že jí zvýšený zájem není po chuti. Musíte ji hodně nutit a přemlouvat?

Každý sportovec je jiný. Někdo si slávu užívá až moc a nedopadne úplně dobře. Já tu její zdrženlivost neberu jako špatnou, možná i díky těmto vlastnostem je Markéta tam, kde je. Byla by blbost ji nějakým způsobem měnit. Mluvíme o tom, já některé věci navrhnu, o nichž si myslím, že dávají smysl, a vysvětlím proč. Ale rozhodnutí pak dělá Maky a já to respektuji. Musíme se všichni trošku přizpůsobit tomu, co dokázala. Určitě teď ale nebude úplně všude.

Veškerá agenda, která se týká PR a partnerských smluv, je teď na vás?

Já řeším primárně Českou republiku. Jsem hodně v kontaktu s Katkou Stecovou z agentury Octagon, která Markétu zastupuje na celém světě. Plno věcí na Roland Garros jsem si nedovedl představit. Třeba povinnosti vůči médiím. Tam jsem nevěděl, co hráči musí, nemusí... Byl jsem hozený do vody a musel jsem plavat. V tom mi Katka hodně pomohla, abych se neutopil. Snažím se nějakou cestou vyhovět všem, ale klíčová je pro mě Markéta.

Zobrazit příspěvek na Instagramu GRATEFUL❤️ #team Příspěvek sdílený Marketa (@marketavondrousova),Čen 8, 2019 v 12:38 PDT

Je pro manažera lepší, když jeho klientka výkonnostně tak vyroste za krátkou dobu?

Postupný vývoj mi přijde „zdravější", protože to nebývá takový šok a je čas si na nároky, tlaky a povinnosti postupně zvykat. Ale v tomhle případě jsem za Maky strašně rád. Je to pro ni ohromný úspěch. Nikdo to nečekal, je to pecka.

Jak se zájem o Markétu projevoval už během French Open?

Já si každý den sepisoval, co po ní kdo chtěl. A to jsem se nestačil divit. Maky se ptala, jestli je toho hodně, tak jsem říkal: Nevím, čemu říkáš hodně, ale z mého pohledu je toho fakt hodně... Ale to jsou jen příjemné starosti. Když jsme spolu začali komunikovat, tak byla osmou tenistkou v Česku, měla těžké období. Teď mám za ni strašnou radost, protože jsem viděl, jak loni končila zraněná. Na US Open hrála skvěle a pak chtěla pokračovat dál, protože věděla, že má super formu. Zdraví jí to ale nedovolilo. Teď ji nic nebolí a díky tomu může uhrát takové výsledky. Ale hlavní je ta radost, co z ní čiší během zápasů.

V tom se mezi soupeřkami dost vymyká.

Ve světě profesionálních tenistek, které jsou někdy až moc velké rutinérky, je Markéta trochu úkaz. Na tiskovce se jí ptali, proč se směje na kurtu, tak říkala, že dělá něco, co ji strašně baví. I na ohromné scéně dokáže být bezstarostnu holkou a mít radost z kraťasu, který se jí povede.

Markéta Vondroušová prožila pohádkovou cestu na French Open.

Jean-Francois Badias, ČTK/AP

Neshodnete se někdy?

Na plno věcí máme jiný názor, ale to je normální. Jsme každý jiná generace, vidíme věci jinak. Maky je osobnost, taky je tvrdohlavá. Kdyby jí někdo něco nařizoval, tak ona si to udělá po svém, třeba i pravý opak. Na plno věcí si postupně přichází sama. Ne všechno bude třeba hezké, ale tím si všichni musí projít.

Kdo vaši spolupráci inicioval?

Jsme kamarádi s (bývalým deblistou) Lukášem Dlouhým. Maky řešila svoje osobnostní práva a Lukáš se mě ptal, jestli bych jí s jednou konkrétní věcí nepomohl. Domluvili jsme se na zkoušce, jak by to mohlo vypadat. Od té doby jedeme...

S kolika potenciálními sponzory jste se už sešel po Roland Garros?

Měl jsem tři čtyři rozhovory, ale nejsme ve fázi, že potřebujeme podepsat něco hned. Nejsem ani zastánce toho, že věci, co se dělají rychle, jsou i nejlepší. Mám nějaké představy a příští týden je chci řešit konkrétněji.

Shodují se s tím, co chce pro Markétu ve světovém měřítku Octagon?

Když jdu s někým jednat, volám jako první právě Katce Stecové, jestli nemají rozjednané něco globálně. Taky řešíme, jakým směrem se vydáme, co se týká image. Peníze jsou jedna věc, ale chceme, aby partnerství pomáhala Markétě růst i osobnostně a zvyšovala její hodnotu a cenu.

Ashleigh Bartyová (vpravo) s trofejí Suzanne Lenglenové pro vítězku tenisového French Open, vedle ní poražená finalistka Markéta Vondroušová.

Michel Euler, ČTK/AP

Pomáhá vám teď v něčem, že jste měl sám dlouhou a úspěšnou kariéru?

Určitě to je výhoda, že jsem profesionálně sportoval, vyhrával i prohrával a vím, co to obnáší. Když přijdu v blbou dobu s nejlepším nápadem na světě, tak mě pošlou do háje. A nedivil bych se, protože prohraný zápas je vždycky na nic. Ať je to 1. kolo, nebo finále. Tuhle rovinu dokážu vnímat líp. Squash byl skvělou školou, na malém sportu jsem se plno věcí naučil.

Už jste s Markétou squash hráli?

Máme to v plánu. Od té doby, co jsme se začali poznávat, tak měla Maky zraněné tříslo a neodvážil bych se ji vzít na squashový kurt. Ale teď je zdravá, po Wimbledonu by měla mít tři týdny volno, tak to visí ve vzduchu.

Co tenis, troufl byste si na ni?

Jedině, kdyby hrála pravačkou. Jinak je to zbytečný. Neutrální vypadá ping-pong, ale tam říkala, že je hodně silná a neškrtnu si. To je výzva... Já bych po ní nechtěl, aby se mnou šla hrát tenis. Já to taky neměl rád, když po mně někdo chtěl, abych s ním hrál squash. Když jsem měl volno, tak jsem chtěl dělat cokoli jiného kromě squashe.

Markéta Vondroušová bezprostředně po proměněném mečbolu proti Petře Martičové ve čtvrtfinále French Open.

Jean-Francois Badias, ČTK/AP

Jak tedy Markéta odpočívá?

Telefon je nedílnou součástí jejího života. To ale pro její generaci není nic zvláštního. Spíš je dobré, že dokáže vypnout a jít jiným směrem. Hodně čte, ale dost mě třeba překvapilo, co čte... Severské masakry, to je v dnešní době asi klasika. Ale knížky o druhé světové válce jsem nečekal. Konzultujeme taky seriály. Vím, že sledovala Černobyl a z toho byla unešená. Takže na ten se teď chystáme doma s manželkou.

Společných témat máte dost?

Na Roland Garros jsme strávili s Maky pohromadě asi nejvíc času od doby, co se známe a komunikace nevázla, byla to sranda.

Tým, který má teď kolem sebe, vypadá hodně sehraně.

To, že se povedlo to tak poskládat, je jeden z důvodů, že se Maky tolik daří. Loni to nebylo ideální. Honza Hernych byl ten dílek, co tam zapadl přesně. Trénoval s panem Hřebcem, kondiční Michal Vágner zase trénoval s Herňou a všichni se znají. Jsou si blízcí lidsky a mají jeden cíl. Všichni chtějí Markétě pomoct.

Jan Koukal (vlevo) se svými klienty: beachvolejbalistkou Kristýnou Hoidarovou Kolocovou, tenistkou Markétou Vondroušovou a kajakářem Josefem Dostálem.

Instagram Markéty Vondroušové

Ona sama říká, že bez Jiřího Hřebce by to nešlo.

Má u ní respekt, nejedná v rukavičkách. Když se mu něco nezdá, řekne to na rovinu. Markéta není jednoduchá osobnost, je svá. A to je důvod, že spolu tak vycházejí. Ona vnímá, že byl tenista, který si nenechal některé věci líbit. A dělal to po svém. On je pro ni největší autorita.

Sám Hřebec se už přitom označil jen za Hernychova asistenta...

S Maky to Herňa umí super na té denní bázi. U holek to je někdy věda a není to jednoduché, ale on je hrozně hodný člověk. Maky to sedí, asi by nemohla mít nad sebou psa, který by na ni řval a byl přísný. S kondičním koučem Michalem Vágnerem taky makají, ale zároveň jsou si blízcí i lidsky. Tam je velká důvěra. Taky bylo super, když za Markétou přiletěl do Paříže její přítel Štěpán. Ten má na ni hodně uklidňující vliv. Když byl ten blázinec okolo, tak oni se zavřeli do ulity a měli svůj svět. V tu chvíli to bylo nejlepší, co mohlo být.

Vzhledem k tomu, co odpálila Paříž, budete s Markétou jezdit na velké turnaje?

To je věc, která je na Markétě. Pro mě je důležité, aby měla klid na tenis. Jestli bude mít pocit, že moje přítomnost jí k tomu bude v nějakém směru pomáhat, tak se podle toho zařídím. Je to jedna z věcí, o které se budeme bavit.