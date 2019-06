Nechápu. O co mu jde? diví se Djokovič ostrým výpadům od Kyrgiose

Před pár týdny se do něho z ničeho nic před novináři obul zlobivý chlapec světového tenisu Nick Kyrgios. Aktuální světová jednička Novak Djokovič se k pichlavým slovům svého kolegy veřejně vyjádřil až nyní s tím, že moc nerozumí, o co výstřednímu Australanovi jde.

Novak Djokovič nechápe, o co Kyrgiosovi jde.

Kyrgios před French Open poskytl rozhovor, v němž se dost nelichotivě vyjadřoval hned k několika elitním tenistům. O Djokovičovi prohlásil, že je „trapný" a má „odpornou posedlost být oblíbený".

„Chce to tak moc, že ho nemůžu vystát. Chce být jako Roger Federer. Všechny jeho oslavy po zápase jsou tak trapné," opřel se do srbské hvězdy.

Nick Kyrgios na podání.

Stein Silas, ČTK

Djokovič výroky na svoji osobu okomentoval až po tréninku v rodném Bělehradě v akademii Janka Tipsareviče pro tamní žurnalisty.

„Měl jsem možnost se s ním potkat trochu víc osobně ještě předtím, než rozjel tuhle kritiku proti mně. Před nějakými pěti lety jsem mu dokonce na US Open nabízel pomoc. Všichni mu spílali kvůli jeho chování. Říkal jsem mu, že když bude cokoliv potřebovat, ať se na mě klidně obrátí, protože v začátcích kariéry jsem měl podobné problémy. Od té doby se něco změnilo, ale nevím co," krčil rameny Djokovič.

„Doopravdy si nemyslím, že by byl špatný chlap. Nevím, proč tohle všechno říká. Jestli chce na sebe strhávat pozornost nebo má nějaké jiné důvody. Evidentně chce být hodně otevřený, což je součástí jeho charakteru," pokračoval 32letý šampion.

Novak Djokovič ještě Nicka Kyrgiose nikdy neporazil.

Vincent Kessler, Reuters

Nad 24letým rodákem z Canberry nicméně, alespoň navenek, hůl neláme. „Respektuji ho stejně jako všechny ostatní. Jak se vyjadřuje, je jeho věc. Nerozumím tomu, ale respektuji to. Nejde o nic, co by mě budilo ze snu," ujistil Srb.

Kyrgios se ke svým komentářům vrátil tento týden v londýnském Queensu a i s odstupem svých výroků nijak nelituje.

„Když v dnešní společnosti řeknete něco upřímně, způsobíte dost poprask. Já prostě jen říkám, co si myslím," stál si za svým.

A nic si nedělá ani z toho, že by svými slovy mohl Djokovičovi v dalších vzájemných zápasech proti němu dodat extra motivaci.

„Když s ním budu hrát, bude se muset Novak hodně snažit, aby proti mně získal alespoň jednu výhru. Moje názory se ale nezmění. Líbí se mi, když vyjdeme na kurt a rozpoutáme pořádnou bitvu," upozornil sebevědomě Kyrgios na skvělou vzájemnou bilanci s aktuální světovou jedničkou čítající dvě výhry a žádnou porážku.