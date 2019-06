Karolína Plíšková je po utkání se sestrou terčem kritiky. Nechala jsi ji vyhrát, kolik ti zaplatili? běsní fanoušci

Duel lounských dvojčat vyhrála oproti papírovým předpokladům Kristýna Plíšková. Její sestra Karolína sice po prohraném prvním setu dokázala urvat ten druhý, ale ve třetím svému dvojčeti podlehla v tie-breaku. O dvě minuty starší Kristýnu držela v utkání mimo jiného i esa, kterých nasázela celkem 24. Na svém kontě měla také skoro dvakrát více vítězných míčů.

Karolína pak Kristýně gratulovala v instagramovém příspěvku. A právě pod ním někteří fanoušci vyjádřili pochybnosti o průběhu zápasu. „Nejzkorumpovanější zápas v historii," píše jeden z uživatelů Instagramu. A další se přidává s nekompromisním vzkazem: „Bylo od tebe hezké, že jsi sestru nechala vyhrát. Měli by ti tenis zakázat!"

Zobrazit příspěvek na Instagramu Gratulace ségra ❤️💯👯‍♀️ Příspěvek sdílený Karolina Pliskova (@karolinapliskova),Čen 19, 2019 v 1:31 PDT

„Kolik ti zaplatili, abys takhle prohrála?" ptá se další fanoušek „Nechala jsi ji vyhrát, to nebyl tenis, to nebyl sport. To byl trapas," nešetří Plíškovou jiný uživatel.

Ne všichni fanoušci ale sdílejí názor, že Karolína zápas sestře tzv. pustila. Někteří další instagramoví uživatelé se staví na stranu sester Plíškových. „Když čtu komentáře některých lidí, fakt bych jim raději dal facku," píše jeden z nich.

„Nic si nedělej z nenávistníků a lidí frustrovaných životem. Odehrála jsi dobrý zápas a Kristýna taky," podporuje Karolínu další fanynka.

Ať jsou spekulace fanoušků jakékoli, už nyní je jasné, že turnaj v Birminghamu neovládne ani jedna ze sester Plíškových. Přemožitelka prozatím úspěšnější Karolíny Kristýna totiž skončila v pátečním čtvrtfinále na raketě Barbory Strýcové.