Fotbalisté Mallorky se po šesti letech vracejí do ligy, slavila i tenisová legenda

Fotbalisté Mallorky se po šesti letech vracejí do nejvyšší španělské soutěže. Tým z Baleárských ostrovů ve finále druholigového play off proti Deportivu La Coruňa smazal ztrátu po porážce 0:2 v prvním zápase a po vítězství 3:0 v domácí odvetě slavil postup. V hledišti slavil úspěch i slavný španělský tenista Rafael Nadal. "Tohle nepotřebuje komentář, to jsou neuvěřitelné emoce," napsal antukový král na svůj instagramový účet a přidal fotografii davu slavících fanoušků.