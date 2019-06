Jen málokde se tak elegantně snoubí špičkový sport s tradicemi jako ve Wimbledonu, kde se od prvního července tenisté a tenistky pustí do bojů o nejslavnější trofej svého sportu. A zejména v dámské části turnaje mohou pomýšlet na úspěch také české reprezentantky.

Program Wimbledonu

Slavný turnaj byl rozlosován v pátek. V hlavní soutěži figuruje také deset českých hráček, což je skvělá vizitka našeho tenisu. Nejvýše nasazenou Češkou je turnajová trojka Karolína Plíšková.

Los českých tenistek v 1. kole Wimbledonu Ču Lin (Čína) - KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ (3-ČR) Džabúrová (Tun.) - KVITOVÁ (6-ČR) VONDROUŠOVÁ (16-ČR) - Brengleová (USA) Juvanová (Slovin.) - KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ (ČR) STRÝCOVÁ (ČR) - Curenková (32-Ukr.) Wang Ja-fan (Čína) - MARTINCOVÁ (ČR) Alexandrovová (Rus.) - SINIAKOVÁ (ČR) Džabúrová (Tun.) - KVITOVÁ (6-ČR) BOUZKOVÁ (ČR) - Barthelová (Něm.) MUCHOVÁ (ČR) - Kruničová (Srb.)

V mužském pavouku jsou pouze dva čeští zástupci, Tomáš Berdych a Jiří Veselý.

Los českých tenistů v 1. kole Wimbledonu Fritz (USA) - BERDYCH (ČR), VESELÝ (ČR) - A. Zverev (6-Něm.)

Jak je to s lístky na Wimbledon?

Pokud se chcete na slavný turnaj podívat živě, není nic snazšího než se vydat do jihozápadní části Londýna. Ceny lístků se pohybují v širokém rozpětí, záleží v jaké části turnaje budete chtít zápas navštívit. Připravte se ale na to, že lístky nejsou tak jako tak z nejlevnějších. Do areálu se sice můžete dostat už za 25 liber (cca 700 korun), uvidíte ale jen tenis na méně významných dvorcích. Pokud byste ale chtěli vidět na vlastní oči například finále mužů, musíte si připravit více než 60 tisíc korun. Ceník a další info nabízí oficiální web Wimbledonu.

Prize Money 2019

Často skloňovaná otázka je kolem finanční částky, protože právě Wimbledon patří k podnikům, které jsou nejlépe dotované. Již za účast v prvním kole naskakují částky a stupňují se. V roce 2018 byla nejvyšší částka za výhru pánského singlu 2 250 000 liber, což je v přepočtu necelých 64 milionů korun. Za celý ročník 2018 byla částka na výhry celkem 34 milionů liber a každý rok se navyšuje, letos na 38 milionů liber.

Prize Money na Wibledonu 2019 Ve Wimbledonu se hraje o titul již od roku 1877, finanční odměnu ale dostal vítěz poprvé až v roce 1968, a to 2000 liber. Od té doby se opravdu hodně změnilo. Celý turnaj je letos dotován částkou 38 milionů liber, vítěz i vítězka dvouher si přijdou na 2,35 milionu liber, za pouhou účast v prvním kole pak vyinkasují 45 000 liber. Prize money ve dvouhrách v roce 2019 Vítěz 2 350 000 liber Finále 1 175 000 Semifinále 588 000 Čtvrtfinále 294 000 4. kolo 176 000 3. kolo 111 000 2. kolo 72 000 1. kolo 45 000 Částky jsou pro muže a ženy stejné

Vítězové a letošní účastníci slavného turnaje

Mezi muži zažívá český tenis setrvalý ústup ze slávy a tak nepřekvapí, že jediným tuzemským hráčem, který má v pavouku letošní dvouhry jisté místo, je finalista turnaje z roku 2010 Tomáš Berdych, jehož však už dlouhé měsíce sužují zdravotní problémy. Ostatní museli zkusit štěstí v kvalifikaci a uspěl jen Jiří Veselý.

Ve wimbledonském areálu figurují na zdi šampionů dvě jména pražských rodáků Jaroslava Drobného, jenž v All England Clubu triumfoval v roce 1954 v barvách Egypta, a Jana Kodeše, který dostal do elitního klubu vítězů československou vlajku. Od Kodešova slavného triumfu v roce 1973 český tenis na mužského vítěze dvouhry čeká.

Půst neprolomila ani dlouholetá světová jednička Ivan Lendl, jenž si s nástrahami nevyzpytatelné trávy nikdy úplně neporadil a vzhledem k úspěchy nabité kariéře bral „jen" dvě finálové účasti spíše jako selhání. Lendla nepřekonal ani Berdych, když před devíti lety ve svém jediném grandslamovém finále podlehl poměrně hladce Rafaelu Nadalovi.

To české tenistky jsou v proslulé čtvrti pod zkratkou SW19 o poznání úspěšnější. Další pražská rodačka Martina Navrátilová vyhrála už coby občanka USA wimbledonskou dvouhru hned devětkrát. Za samostatnou Českou republiku pak poprvé ovládla celý turnaj Jana Novotná, kterou hned dvakrát napodobila Petra Kvitová.

Tiebreaková revoluce Měnit jakékoliv pravidlo v konzervativními tradicemi prodchnutém Wimbledonu je takřka svatokrádeží, přesto se organizátoři odhodlali před tímto ročníkem k poměrně revolučnímu kroku. Od letoška se v rozhodujícím setu (u žen a juniorů ve třetím, u mužů v pátém) zápasů bude v klasických gamech hrát maximálně do vyrovnaného stavu 12:12. Poté přijde na řadu tie break. Památný nejdelší duel v historii turnaje z roku 2010, v němž John Isner porazil Nicolase Mahuta 70:68 v páté sadě, tak zůstane nepřekonán.

Bojovnice z Fulneku by se řadila k favoritkám na vítězství i letos, jenže v této sezoně kvůli zraněnému svalu na předloktí neodehrála na trávě jediný zápas a v ohrožení tak byla samotná její účast v turnaji.

K adeptkám na titul se musí počítat i aktuální světová trojka Karolína Plíšková, která sice došla ve Wimbledonu zatím nejdál loni do čtvrtého kola, ale na trávě už má tituly z Eastbourne či Nottinghamu a dlouhodobě se pyšní poměrně stabilní formou.

Jahody se smetanou I ti, kteří se o tenis moc nezajímají většinou dobře vědí, že kdo jde do Wimbledonu, nemůže vynechat proslulé jahody se smetanou. Cena za porci, obsahující minimálně 10 jahod, už od roku 2010 nestoupá a zůstává na 2,5 librách. Loni se takových porcí prodalo solidních 166 055. Organizátoři se pyšní tím, že ve svém areálu stále nabízejí prvotřídní anglické jahody z hrabství Kent. Aby se zaručila čerstvost plodů, jahody jsou sbírány každý den ve 4 ráno, v 9 pak opouštějí farmu a míří do tenisového klubu k inspekci a balení.

Překvapit může znovu také nedávná finalistka z Roland Garros Markéta Vondroušová. Devatenáctiletá rodačka ze Sokolova prožívá životní sezonu a i na londýnské trávě může porazit prakticky kohokoliv.

Hlavní favoritkou na titul by ale měla být čerstvá světová jednička Ashleigh Bartyová. Rodačka z australského Ipswiche vyhrála French Open, následně triumfovala i v Birminghamu a drží tak už 12 zápasů neporazitelnost.

Královská lóže Lesk Wimbledonu dodává i přítomnost anglické šlechty v královské lóži na centrkurtu. Dlouhá léta byl k vidění rituál, kdy aktéři duelu na centrálním dvorci při příchodu a odchodu dělali směrem k lóži, čítající 74 luxusních tmavě zelených sedaček značky Lloyd Loom, pukrle. Tradici nicméně zrušil před 15 lety sám princ Edward, vévoda z Kentu a prezident klubu. Od hráčů se vyžaduje pokleknutí pouze v případě, kdy je na kurtu přítomna královna nebo princ z Walesu. Královna navštívila Wimbledon v letech 1957, 1962, 1977 a 2010.

Ve čtyřhře bude obhajovat titul český pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková.

Mužskou dvouhru nevyhrál ve Wimbledonu už patnáct let nikdo jiný než někdo z kvarteta Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič a Andy Murray. Poslední jmenovaný se po zdravotních patáliích na start ve dvouhře ještě necítí. Triumf obhajuje Srb Djokovič.

Déšť Planetu sice čím dál více sužují rostoucí teploty a sucho, nicméně k Wimbledonu neodmyslitelně patří déšť, který často hýbe programem slavného turnaje. K tomu patří deštníky stejně jako tráva na kurtech. Turnaj se obešel od roku 1922 bez přerušení kvůli dešti pouze v letech 1931, 1976, 1977, 1993, 1995, 2009 a 2010. Kvůli dešti se výjimečně musí porušit pravidlo volné neděle na konci prvního týdne, kdy se nemají hrát žádné zápasy. Kvůli skluzu v programu v důsledku nepřízně počasí se pravidlo porušilo v letech 1991, 1997, 2004 a 2016.

Na aktuální „velkou trojku" se dotahuje dravé mládí v čele s Alexandererm Zverem, Dominicem Thiemem či Stefanosem Tsitsipasem. Pokud by ale někdo z nich prolomil nadvládu hvězdných veteránů, jednalo by se o docela velké překvapení.

Tradice na Wimbledonu - bílá barva na kurtu

Wimbledon se tradičně odehrává v bílé barvě a nedodržení tohoto nařízení znamená nemožnost turnaj odehrát. Toto pravidlo je tradičně nazýváno "Bílý diktát".

Bílý diktát Pokud se ve Wimbledonu uplatňuje nějaké pravidlo s pedantskou neústupností, pak jde o nařízení pro hráče a hráčky nosit výhradně bílou barvu. A to opravdu jen sněhově bílou, třeba krémová je už nepřípustná, toleruje se pouze jeden centimetr úzký barevný lem, víc nic. A nejde jen o veškeré svršky od bot až po čepici, ale i o viditelné spodní prádlo. V posledních letech se několikrát stalo, že rozhodčí přikázal hráči či hráčce prádlo nevhodné barvy vyměnit či sundat. Legendární Pat Cash nedávno prozradil, že některé tenistky musely po zásahu arbitrů nastoupit bez podprsenek. Tenisté bílý diktát vesměs akceptují nebo dokonce adorují. Někdejšímu rebelovi Andremu Agassimu však byl dlouho tak proti srsti, že kvůli němu vynechal hned tři ročníky turnaje.

