Wimbledon 2019

Hraje jako ve svých nejlepších letech. Serena Williamsová je na slavném Wimbledonu zatím ve čtvrtfinále a v dosavadních čtyřech zápasech ztratila jediný set. Teď však bude muset sáhnout do peněženky. Pokutu ve výši téměř čtvrt milionu korun zaplatí za poničení jednoho z kurtů před začátkem turnaje.

Není to žádná sranda. Udržovat dokonalé podmínky na travnatých dvorcích slavného All England Clubu je práce pro skutečné experty.

Pořadatelé slavného Wimbledonu tak pořádně naštvalo, když třiadvacetinásobná grandslamová šampionka jeden z tréninkových dvorců před začátkem turnaje poničila poté, co vztekle mrštila o travnatý pažit raketou.

Andy Murray (vpravo) a Serena Williamsová během zápasu mixu ve Wimbledonu proti chilsko-německé dvojici Guarachiová, Mies.

Tony O'brien, Reuters

Do kapsy tak bude muset sáhnout pro 10 tisíc dolarů (asi 230 tisíc korun). Bolet to však americkou legendu příliš nebude. Jen postupem do čtvrtfinále turnaje si přišla na více než osm milionů korun, za dosavadní kariéru vydělala příjemnou částku téměř dvou miliard korun.

Serena Williamsová bojuje ve Wimbledonu o svůj 24. turnajový vavřín, čímž by vyrovnala rekord legendární Margaret Courtové. O postup do semifinále bude hrát s krajankou Alison Riskeovou, která v osmifinále vyřadila úřadující světovou jedničku Ashleigh Bartyovou.

Menší pokuty dostali i další hráči. Fabio Fognini zaplatí 3000 dolarů za nesportovní chování při porážce ve 3. kole s Tennysem Sandgrenem. Frustrovaný Ital prohlásil, že by si přál, aby v All England Clubu vybuchla bomba.

Celkem 8000 dolarů vyměřili pořadatelé australskému bouřlivákovi Nicku Kyrgiosovi. Za nesportovní chování v zápase 1. kola zaplatí 3000 dolarů, za excesy v duelu 2. kola s Rafaelem Nadalem pak dalších pět tisíc.