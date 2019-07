Wimbledon 2019

Rozhovor Kontaové s novináři na tiskové konferenci ŽURNALISTA: Při pohledu na 33 nevynucených chyb a několik lehkých zkažených úderů se nabízí otázka, že nezvládáte klíčové okamžiky zápasu. Nemyslíte si, že byste si v takových momentech měla počínat lépe?

KONTAOVÁ: To je váš profesionální názor?

ŽURNALISTA: Ne, takhle to vidím jako divák z hlediště. A ukazují to i čísla ze zápasu.

KONTAOVÁ: Fajn, mám na to jiný pohled a takhle byste se mnou mluvit neměl. Myslím, že jsem k vám velmi otevřená a říkám vám, jak to cítím. Jestli to neberete nebo s tím nesouhlasíte, to je vaše věc. Své cestě věřím. Víc nevím, co bych vám na tohle řekla.

ŽURNALISTA: Jen se vás ptám jako člověk, který vám chce pomoci posunout se a poučit se z toho, abyste jednou třeba mohla vyhrát grandslam. To není něco...

KONTAOVÁ: Ale já nepotřebuju, abyste mě chránil.

ŽURNALISTA: To já také nedělám.

KONTAOVÁ: Ale ano, děláte. Způsob, jakým se mě ptáte, je bez jakéhokoliv respektu. Já jsem profesionální tenistka, která dělá to nejlepší, co může. To je všechno.