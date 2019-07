Jen Američanky, pak už nikdo. Nadvláda českých tenistek roste do netušených rozměrů

Rok, který se s velkou pravděpodobností zapíše do dějin českého tenisu. Už zase. Dominance tenistek z malého státu uprostřed Evropy totiž nejen že neustupuje, ale dokonce nabývá na síle. Co do kvality i kvantity mohou zemi s deseti miliony obyvatel konkurovat jen gigantické Spojené státy.

Mezi elitní světovou desítkou jsou dvě české tenistky, ve čtyřhře dokonce tři. Žádná jiná země jich nemá více. V padesátce má českou vlaječku za jménem pět hráček, lepší jsou jen Spojené státy.

K české jedničce Karolíně Plíškové, dvojnásobné wimbledonské šampionce Petře Kvitové a Kateřině Siniakové se definitivně připojily Markéta Vondroušová i Karolína Muchová. Obě dvě se přitom ještě relativně nedávno pohybovaly daleko za hranicí elitní stovky.

Česká tenistka Markéta Vondroušová v akci na French Open.

photo credit @Yonex

Ani země s pruhy a hvězdami však nemůže Česku konkurovat v dalším ukazateli. Na Turnaji mistryň by si totiž v současné době zahrálo šest českých tenistek (tři ve dvouhře, tři ve čtyřhře), Spojené státy by zde neměly ani jedinou! Druhou nejpočetnější skupinou a to výhradně v deblu, by měly Tchaj-wanky s třemi hráčkami.

Vláda ve Fed Cupu i na grandslamech

A jdeme dál. Od roku 2011 získaly svěřenkyně Petra Pály šest fedcupových titulů, bezkonkurenčně nejvíce ze všech zemí. "Je skvělé, že máme z čeho vybírat a není vše jen na Kvitové s Plíškovou," prohlásil před časem český kapitán. A to ještě netušil, jak raketovým tempem vystřelí mezi elitu Vondroušová s Muchovou.

Karolína Muchová ve čtvrtfinále s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.

Carl Recine, Reuters

A letošní grandslamy? Kvitová hrála finále Australian Open, Plíšková byla na stejném podniku v semifinále. Na French Open bojovala o titul Markéta Vondroušová, ve Wimbledonu pak o finále Barbora Strýcová, ve čtvrtfinále byla Karolína Muchová.

"Sám jsem netušil, že to půjde takhle rychle a Maky bude v semifinále grandslamu. Ale že to má v sobě, to jsem si myslel vždycky," říkal ještě před mačem o pařížský titul tvůrce úspěchů sokolovské rodačky Jiří Hřebec.

Českou armádu tak už netvoří jen Petra Kvitová či Karolína Plíšková. Svou sílu ukázala kromě Vondroušové i o dva roky starší Karolína Muchová. Její jízda mezi posledních osm ve Wimbledonu vzbudila obrovský ohlas. "Spokojenost s čtvrtfinále ve Wimbledonu? Až budu jedničkou, tak potom ano," netají vysoké ambice olomoucká rodačka.

Česká tenistka Marie Bouzková v akci během Wimbledonu.

Tim Ireland, ČTK/AP

Na brány elitní stovky navíc klepe stále se lepšící brzy jednadvacetiletá Marie Bouzková. Jako o jednom z největších talentů světového tenisu se hovoří teprve o čtrnáctileté Lindě Fruhvirtové a její sestře o dva roky mladší Brendě.

Zatímco nástupci Berdycha a spol. se zatím rýsují jen ve velmi odvážných představách nenapravitelných optimistů, ženy dávají příslib toho, že český fanoušek se může těšit na další úspěchy. O proč ne třeba na blížícím se US Open?