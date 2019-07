Federera utěšovala vévodkyně Kate. Na tohle chci zapomenout, nemůžu tomu uvěřit, říkal

Fanoušci na největším dvorci v All England Clubu, stejně tak jako ti u televizních obrazovek, byli u vytržení. Sledovali senzační tenisovou podívanou, která vešla do historie jako vůbec nejdelší finálový zápas ve Wimbledonu.

Podíl na historickém zápisu ale Federera rozhodně nedojímal. Na pozápasovou otázku od Sue Barkerové, co cítí po finále, které navždy zůstane v paměti fanoušků, odpověděl s úsměvem: „Budu se snažit na něj zapomenout."

“At 37, it’s not over yet!"



For @rogerfederer, the pursuit of more Grand Slam glory continues...#Wimbledon pic.twitter.com/Y1o1b1tjf4 — Wimbledon (@Wimbledon) 14. července 2019

Švýcar se místo fanfár pro šampiona tentokrát musel spokojit se stříbrným tácem a chlácholivým utěšením od vévodkyně Kate.

„Těžko popsat co teď cítím. Asi hlavně to, že jsem propásl obrovskou příležitost. Nemůžu tomu uvěřit," kroutil s krátkým odstupem hlavou nad dvěma promarněnými mečboly při vlastním servisu.

Kate puts her arm around Roger Federer after he loses Wimbledon 'you're incredible'https://t.co/yis6dvtB1Q pic.twitter.com/L3VX9qxQle — Daily Express (@Daily_Express) 14. července 2019

Proti Djokovičovi mimochodem prohrál z mečbolu i semifinále US Open v letech 2010 a 2011.

Srbský tenista tentokrát vyhrál méně výměn, zahrál méně vítězných míčů i es, a navíc se musel vyrovnávat s nepřátelsky naladěným publikem, které drželo palce soupeři. Souboj nervů ale vyhrál on, třikrát ovládl tie break a jako první v dějinách ukončil wimbledonské finále výsledkem 13:12 v pátém setu.

Statistiky finále Wimbledonu Djokovič Federer 74% Vyhrané míče po prvním podání 79% 10 Esa 25 54 Vítězné míče 94 204 Vyhrané míče celkem 218 29 Vyhrané gamy celkem 36

„Bylo těžké nevnímat, že publikum fandí Rogerovi. Když máte fanoušky na své straně, tak to pomůže. Dá vám to extra motivaci a sílu. Když ale tohle nedostáváte, musíte to najít uvnitř sebe. Jakmile lidé skandovali ´Rogere do toho´, slyšel jsem v tom ´Novaku´. Vím, že to asi zní blbě, ale je to tak. Přesvědčil jsem sám sebe, že to slyším," prozradil rodák z Bělehradu.

Djokovič získal svůj pátý wimbledonský a celkově 16 grandslamový titul. V této statistice jej dělí dva triumfy od Rafaela Nadala a čtyři od lídra tohoto žebříčku Federera.

„Zdá se, že se jim přibližuji, ale oni také pořád vyhrávají grandslamy. Jeden druhého stále nutíme být lepší a lepší. Tihle dva chlapi (Federer s Nadalem) jsou nejspíš hlavním důvodem, proč ještě pořád hraji na této úrovni. Fakt, že oni píší historii tenisu mě motivuje a inspiruje, abych dosáhl toho, co oni, nebo víc. Jestli se mi to povede? To opravdu nevím," dodal Srb.