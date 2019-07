Wimbledonská vítězka Strýcová je doma! Od triumfu nespala, na banketu netančila

Životní výsledek! Vítězství ve wimbledonské čtyřhře a k tomu semifinále dvouhry, touhle parádou se od neděle může pyšnit česká tenistka Barbora Strýcová. Třiatřicetiletá hráčka, která je momentálně v čele světového deblového žebříčku, přivezla svou trofej do Prahy a prozradila, jak oslavila největší úspěch v kariéře.

Rodačka z Plzně předvedla v All England neskutečnou jízdu, která nejspíš šokovala fanoušky i ji samotnou. Však také na začátku turnaje prohlašovala, že si chce turnaj užít a bude bojovat do "posledního dechu". Nakonec se jízda známé bojovnice zastavila až v závěrečný den turnaje, kdy s parťačkou Sie Šu-wej z Tchaj-wanu vyhrála čtyřhru.

Od té doby prý téměř nezamhouřila oka. "Jsem plná energie, nemůžu zabrat," vyprávěla s úsměvem. Triumf Strýcová stvrdila v neděli pozdě večer, na centrkurt šly hráčky do finálového boje až po strhující pětihodinové bitvě Novaka Djokoviče a Rogera Federera. "Už jsme to čekání měly natrénované ze soboty, kdy jsme měly původně hrát. Trochu jsme spaly, čuměly do mobilu, povídaly si a samozřejmě koukaly na ten senzační zápas Novaka s Rogerem," líčila.

Tenistka Barbora Strýcová s trofejí za vítězství ve čtyřhře ve Wimbledonu.

Vlastimil Vacek, Právo

Na slavnostní banket tak čerstvé vítězky dorazily až v samotném závěru. "Někdy v půl dvanácté. Akorát na dezert. A ani jsem netančila. Nikdo si neřekl," glosovala se smíchem Strýcová.

Zahraničí se pídí po receptu na úspěch

Po finálové účasti Petry Kvitové na Australian Open a Markéty Vondroušové na French Open zanechaly české tenistky opět výraznou stopu i na nejslavnějším turnaji světa a podle Strýcové úspěchy budí v zahraničí patřičný ohlas. „Je to něco neuvěřitelného a měli bychom na to být hrozně pyšní. V zahraničí se neustále ptají, jaký máme recept. Ale já sama nevím," poznamenala.

Strýcová odehrála životní turnaj ve 33 letech a v Praze přiznala, že už zvažuje, jak naložit s kariérou. „Rozhodnutí ale udělám až na konci sezony, rozhodovat se v emocích není, jak víme, nikdy dobré," uvedla.

Společně se Strýcovou ukázali na tiskové konferenci v Praze své trofeje i vítězové juniorské čtyřhry Jiří Lehečka a Jonáš Forejtek. Ve Wimbledonu nasazený pár číslo jedna naplnil papírové předpoklady a stal se první čistě českou dvojicí, která v All England Clubu triumfovala. Předtím se podobný kousek povedl jen Petru Kordovi a Cyrilu Sukovi na Roland Garros 1985 a Forejtek spolu s Daliborem Svrčinou ovládl letos v lednu juniorský debl na Australian Open.