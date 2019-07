Nerovnost pohlaví v tenise? Navrátilová má překvapivé řešení

Inspirují se organizátoři její radou a přijdou radikální změny? Legendární tenistka Martina Navrátilová se v rozhovoru pro deník The Times vyjádřila k ožehavému tématu nerovnosti platových podmínek tenistů a tenistek na grandslamech. Vzhledem k tomu, že ženy na turnajích berou stejné prize money jako muži, měla by podle dvaašedesátileté Navrátilové obě pohlaví hrát duely na stejný počet vítězných setů. To ovšem není jediná úprava, kterou Čechoameričanka navrhuje.

Stále častěji se ozývají hlasy, že není fér, aby vítězka grandslamového turnaje získala za prvenství stejnou odměnu jako šampion v mužské části pavouka. Jaký k tomu mají kritici současných poměrů důvod? Stačí se podívat na to, jak dlouhé byly finálové zápasy letošního Wimbledonu. Zatímco Rumunka Halepová pozvedla nad hlavu Mísu Venus Rosewaterové po 56 minutách souboje se Serenou Williamsovou, Novaku Djokovičovi trvalo udolat Švýcara Rogera Federera nepoměrně delší dobu – konkrétně 4 hodiny a 57 minut.

To se samozřejmě mnohým nezamlouvá. Členka tenisové Síně slávy Navrátilová ale přišla s jednoduchým řešením. Tenistky by podle ní měly po vzoru mužů hrát na tři vítězné sety. Sama Čechoameričanka si ve své kariéře takový duel zahrála, když se novinka zkoušela ve finálových zápasech Turnaje mistryň. A pravidlo uplatňované od roku 1984 až do roku 1998 přineslo několik skvělých pětisetových bitev mezi ženami.

Tenisová legenda Martina Navrátilová.

Vlastimil Vacek, Právo

Otázkou je, jak by se s návrhem Navrátilové vypořádali organizátoři grandslamových turnajů. Programy už nyní bývají velmi nabité, v případě zavedení pravidla na tři vítězné sety i do ženského pavouka by se turnaje mohly protáhnout až na neúnosnou mez. I na to má však čtyřnásobná vítězka Fed Cupu odpověď. Počáteční fáze by se podle ní hrála na dva vítězné sety v ženské i v mužské části. Teprve od čtvrtfinále by se přešlo na tři vítězné. Podle Navrátilové by to přispělo také k zatraktivnění mužské části. Favorité by proti slabším soupeřům neměli takovou výhodu a úvodní kola by tak mohla přinést více překvapivých výsledků.