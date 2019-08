Tohle si myslím o tobě a o tvém tričku! Kyrgios nešetřil Djokovičova fanouška

Bouřlivák Kyrgios a Srb Djokovič, tohle spojení nejde dohromady. Jakmile má Australan šanci, neodpustí si rýpanec do světové jedničky. „Nemůžu ho vystát. Chce být jako Roger Federer. Všechny jeho oslavy po zápase jsou trapné," opřel se před časem Kyrgios do srbské hvězdy. Djoker odpověděl, že netuší, o co Australanovi jde.

Stačilo pár dní a je tu pokračování konfliktu. Na turnaji ve Washingtonu se za Kyrgiosem vydal jeden z fanoušků proto, aby ukořistil jeho autogram. Jenže neměl nárok. Australanovi totiž předložil tričko z kolekce fanklubu Novaka Djokoviče a to nebyl zrovna dobrý nápad. Kyrgios začal fixou čmárat po triku jako smyslů zbavený. „Tohle si myslím o tobě a o tvém tričku," vztekal se Australan i poté, co nápis na tričku fanouška nemilosrdně přeškrtal.

Někomu může jeho svérázný způsob jednání imponovat, někomu může lézt krkem. Odepřít se Australanovi nedá to, že čeří tenisové vody a že bez skrupulí zkrátka říká, co si skutečně myslí. Kyrgiosovi aktuálně patří 52. místo žebříčku ATP. Ve čtvrtek ho ve Washingtonu čeká osmifinále proti Japonci Yoshihitu Nišiokovi.