Strýcová si užívala životní poctu. Promiň, lásko, omlouvala se příteli

Na pohár se načekala poměrně dlouho, protože do čela žebříčku se dostala už po svém deblovém triumfu na slavném Wimbledonu, kde si zahrála také semifinále dvouhry.

A právě na aktuálně probíhajícím Western & Southern Open nastoupí do čtyřhry poprvé v roli světové jedničky po boku parťačky Sie Šu-wej.

„Znamená to pro mě vše, o čem jsem kdy snila. Něco, co jsem si nikdy ani nedokázala představit, ale někde vzadu v hlavě jsem v to doufala. A čím jsem byla starší, tím více jsem cítila, že by se mi to mohlo povést. A teď se tak stalo,“ popisovala v Cincinnati své pocity z role deblové královny pro oficiální server WTA.

„Jsem extrémně pyšná na sebe i svůj tým. Je to pro mě opravdu něco speciálního. Všechna práce, kterou jsem tomu obětovala, se vyplatila. Pocit z toho, že jsem světová jednička, je nádherný. Obzvlášť když jsem toho dosáhla ve Wimbledonu, mém oblíbeném místě,“ dodala 33letá Češka.

Fotkou s pohárem, který líbá, se plzeňská rodačka pochlubila na svých profilech na sociálních sítích a na dálku i popíchla svého přítele Petra Matějčka.

„Nejsladší polibek. Promiň, moje lásko,“ napsala Strýcová.