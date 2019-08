Největší radost na světě! Sestini Hlaváčková porodila dceru

„Přivítejte na svět Isabellku. Na světě je pár dní a už nás oba zaměstnává víc, jak mě cokoliv kdy zaměstnávalo," napsala šampionka z Turnaje mistryň a dvojnásobná vítězka Fed Cupu.

Radostnou událost prožila kolem svých 33. narozenin, které slavila v sobotu.

„Zvládli jsme to všechno společně a mám to největší štěstí na světe. A to nemluvím jen o tý prďole, co mě každý dvě hodiny budí, kouše do bradavek anebo potřebuje nějakou jinou přísně tajnou aktivitu, kterou zatím absolutně nezkušeně hledám a velmi často tápu," dělila se plzeňská tenistka o své čerstvé mateřské zkušenosti.

Sestini Hlaváčková kvůli těhotenství přerušila úspěšnou kariéru s tím, že návrat na kurty nevyloučila.

Poslední zápas na profesionální úrovni odehrála po boku Barbory Strýcové loni v říjnu v semifinále Turnaje mistryň. Z lednového Australian Open se oficiálně omluvila kvůli poraněnému zápěstí.