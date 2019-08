Veselý, Rosol a Krejčíková v kvalifikaci US Open postoupili, Strýcová i Berdych na turnajích vypadli

Tenisté Jiří Veselý, Lukáš Rosol a Barbora Krejčíková zvládli úspěšně vstup do kvalifikace grandslamového US Open. V prvním kole naopak v New Yorku skončily Tereza Smitková, která ve vzájemném duelu podlehla Krejčíkové, a Anastasia Zarycká. Třetí nasazená Barbora Strýcová prohrála v druhém kole turnaje v newyorském Bronxu s domácí tenistkou Bernardou Peraovou 6:3, 2:6, 1:6 a loučí se i Tomáš Berdych. Na turnaji ve Winston-Salemu prohrál v druhém kole s osmým nasazeným Srbem Filipem Krajinovičem 6:3, 5:7, 1:6.

Veselý, který by se do hlavní soutěže na US Open rád po roční pauze vrátil, si první ze tří potřebných výher připsal proti Pedru Sousovi z Portugalska. Čtyřiatřicetiletý Rosol, jenž v New Yorku chyběl v předchozích dvou sezonách, zdolal Slovince Blaže Rolu ve třech setech.

Bývalá deblová světová jednička Krejčíková, která ve dvouhře usiluje na US Open o premiérový start, přehrála Smitkovou 6:1, 7:6. Zarycká podlehla Němce Anně-Leně Friedsamové 5:7, 0:6.

Už dříve v New Yorku v 1. kole uspěli Zdeněk Kolář, Denisa Allertová a Tereza Martincová.

Strýcová vyhrála jen úvodní set

Barbora Strýcová prohrála v druhém kole turnaje v newyorském Bronxu s domácí tenistkou Bernardou Peraovou 6:3, 2:6, 1:6. Turnajová trojka měla v prvním kole generálky na US Open volný los a 69. hráčka světového žebříčku ji dál nepustila. V jediném předchozím vzájemném utkání přitom Strýcové loni na Australian Open podlehla ve dvou setech.

Barboře Strýcové se zatím na amerických betonech nedaří.

Třiatřicetiletá česká tenistka po dvou brejcích získala úvodní set, v druhém jí to ale Peraová oplatila a v rozhodujícím dějství vedla už 3:0. Pak sice sama přišla o podání, to ji však na cestě za postupem nezastavilo.

Strýcová absolvovala v Bronxu teprve druhý start na amerických betonech. Po wimbledonském pohádkovém tažení, které na londýnské trávě proměnila v deblový titul a semifinálovou účast ve dvouhře, v minulém týdnu nastoupila v Cincinnati. Po postupu z kvalifikace ale vypadla hned v 1. kole.

Berdych podával na postup

Tomáš Berdych skončil na turnaji ve Winston-Salemu v druhém kole, se Srbem Filipem Krajinovičem prohrál 6:3, 5:7, 1:6. Osmému nasazenému protivníkovi dokázal třiatřicetiletý český tenista pětkrát prolomit servis a za stavu 5:4 v druhém setu podával na vítězství, jenže koncovku ani třetí sadu nezvládl a za hodinu a 47 minut prohrál.

Berdych se v Severní Karolíně vrátil na kurty po vleklých zdravotních problémech a v úvodním kole vyřadil Itala Andrease Seppiho. Na okruhu ATP tak slavil první výhru po téměř půl roce, naposledy se radoval koncem února v Dubaji.

Tomáš Berdych vypadl na turnaji ve Winston-Salemu

Předtím v Montpellier odehrál jediný vzájemný zápas s Krajinovičem, kterého porazil ve třech setech. Pak už se mu ale nedařilo. Od březnové prohry v Indian Wells návrat na okruh kvůli problémům se zády odkládal, na wimbledonské trávě neuhrál proti Američanovi Tayloru Fritzovi ani set.

Korejec I Tuk-i, první neslyšící tenista, jenž vyhrál zápas na ATP Tour, začal ve Winston-Salemu slibně také v druhém kole. V utkání s Hubertem Hurkaczem získal úvodní set, pak ho ale třetí nasazený Polák smetl 6:0, 6:3.