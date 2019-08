Kyrgios si nebere servítky. Po další hádce se pustil i do ATP, kterou označil za zkorumpovanou

Křičí na fanoušky, hádá se s rozhodčími, je vulgární, ničí vzteky rakety a dostává jednu pokutu za druhou. Přesto se nepoučí a řádí dál. Nick Kyrgios vyvolává rozruch všude, kam přijede. Bouřlivou povahu ukázal i nyní na US Open během utkání s domácím Stevem Johnsonem. A naštvaný byl i přes výhru později na tiskové konferenci.

Během ní se ho jeden z novinářů zeptal, co říká na pokutu 113 000 amerických dolarů (přibližně dva miliony šest set tisíc korun), kterou dostal od ATP za chování během zápasu s Rusem Karenem Chačanovem v Cincinnati. Tam rozmlátil několik raket, opustil svévolně kurt, nadával rozhodčímu, který ho penalizoval, a místo podání ruky si pak před ním odplivl.

Nick Kyrgios facing playing ban after accusing ATP of being ‘corrupt’ https://t.co/NIWKw2cOV9 pic.twitter.com/tGVZb68JJa — SportsGridUK (@Sportsgriduk) August 28, 2019

„Co bych tomu měl říkat. ATP je dost zkorumpovaná, takže mě to nijak nerozčiluje,“ odpověděl třicátý hráč světa, a když byl dotázán, co myslí slovem zkorumpovaná, odvětil, zda by se ho novináři nechtěli ptát na něco jiného, když právě někoho rozsekal v úvodním kole US Open. I během něj dal však Kyrgios svým emocím průchod.

Kyrgios vyhrál první set poměrem 6:3 a diváky bavil tenisovým uměním. Ve druhém setu ho ale frustrovalo, že při jeho podání byli fanoušci příliš hluční, a dokonce se courali v hledišti. Okřikl je a po rozhodčím žádal, aby jim také něco řekl. Ten mu vysvětlil, že je neviděl, a Kyrgios začal zuřit, za což mu bylo uděleno napomenutí. V diskusích pokračoval dál a jeho vrtochy začaly rozčilovat i jeho soupeře.

Johnson se soka ptal, zda pořádá nějakou show. Kyrgios však nemínil přestat a místo toho, aby podával, dál se hádal, a tak Johnson zamířil k lavičce a rozezlený se svého rivala zeptal, zda bude ještě chtít hrát ten zas...ý tenis, nebo se bude dál předvádět. Kyrgios se po nějaké době uklidnil a nakonec postoupil do dalšího kola.