Pohodový postup. Plíšková vládla a je na US Open ve 3. kole. Zápas Muchové se odkládá

Klidná práce. Karolína Plíšková si ve druhém kole US Open poradila s gruzínskou tenistkou Mariam Boldvadzeovou 6:1, 6:4 a zajistila si postup do další fáze. O postup do osmifinále bude světová trojka bojovat s vítězkou utkání Džabúrová - Sasnovičová. Od 20:00 měla ke svému duelu s Tchajwankou Sie Šu-wej nastoupit Karolína Muchová, v New Yorku však prší a utkání se odkládají. Utkání olomoucké rodačky se tak odehraje až ve čtvrtečních ranních hodinách SELČ.