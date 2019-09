Plíšková vládne! Nejvíce výher, es, titulů i unikátní počin na Turnaji mistryň

Bude to závěr roku, jak má být. A velkou roli v něm, jak už je v posledních letech tradicí, budou hrát české tenistky. Konkrétně pak Karolína Plíšková. Česká jednička se totiž letos může pochlubit hned několika nej. Po triumfu na turnaji v Čeng-čou si nejen zajistila účast na Turnaji mistryň, ale zároveň se stala jedinou tenistkou, které se to povedlo čtyřikrát po sobě. A to zdaleka není vše.

Účast na závěrečném podniku pro nejlepších osm tenistek sezony startuje 27. října premiérově v čínském Šen-čenu a účast na něm mají zatím jistou úřadující světová jednička Ashleigh Bartyová a po svém patnáctém turnajovém triumfu kariéry i Karolína Plíšková.

Téměř s jistotou se fanoušci mohou těšit na Simonu Halepovou i Biancu Andreescuovou, zbývající postupová místa drží pátá Serena Williamsová, šestá Petra Kvitová, sedmá Naomi Ósakaová a osmá Belinda Bencicová.

Karolína Plíšková měla důvod k úsměvům

Jen Karolína Plíšková se však může pyšnit faktem, že jako jediná z osmičky účastnic si prestižní podnik zahraje počtvrté v řadě. "Vždycky byl pro mě jeden z nejdůležitějších cílů sezony se na Turnaj mistryň dostat. Jsem hrdá na to, že se mi to znovu povedlo. Těším se na to, až si zahraju proti nejlepším hráčkám sezony navíc v Čen-čenu.

Čtvrtý titul v sezoně

Karolína Plíšková přišla během svého tažení v čínském Čeng-čou o jediný set. Její finálový triumf na Chorvatkou Martičovou (6:3, 6:2) jí přihrál do vitríny již čtvrtou letošní trofej, navíc na všech třech površích.

Ale popořádku. První turnajový vavřín získala hned na svém úvodním turnaji roku v Brisbane na tvrdém povrchu, druhý přišel na římské antuce, třetí v Eastbourne na trávě a konečně poslední právě v Čeng-čou opět na hardu.

"Získat trofej je vždycky mimořádné a je jedno, o jaký jde týden a jak velký turnaje je. Vítězství je vždycky skvělé," říkala šťastná tenistka.

Další útok na jedničku

Ohrané, ale stále aktuálnější téma. Karolína Plíšková už dobře zná pocit, jaké je to být světovou jedničkou. Teď má však šanci rozšířit počet osmi týdnů, které na výsostném postavení strávila, o další. Od první Asleigh Bartyové ji totiž dělí zanedbatelných 86 bodů.

Česko-australský souboj o trůn bude pokračovat na dalších turnajích konkrétně v čínském Wu-chanu a především v Pekingu. "Světová jednička? Na to nemyslím. Mým cílem je hrát dobrý tenis, o to se snažím. Nechci se stresovat," brání se tlaku Plíšková.

Karolína Plíšková a poražená finalistka Petra Martičová

Konkrétní cíle do dalších čínských podniků si tak nedává. "Každý turnaj, každý týden se začíná od nuly. Nikdo neřeší, co bylo a bude se proti mně snažit hrát co nejlépe," dodává tenistka.

Nejvíce výher

Karolína Plíšková se v probíhajícím roce může pochlubit i dalšími úspěchy. Žádná jiná tenistka nevyhrála více zápasů než ona (49), žádná jiná nevyhrála více turnajů (4) a žádná jiná nenastřílela více es (455).

K úplné spokojenosti tak Plíškové chybí jediné - vyhrát grandslamový titul. A ani letos to nebyla žádná hitparáda. Na Australian Open předvedla výborné výkony a došla až do semifinále, třetí kolo na French Open a osmifinále ve Wimbledonu a US Open však světovou dvojku uspokojit nemohla.

Na Turnaji mistryň se nejdále probila dvakrát do semifinále v letech 2017 a 2018. Jak se české jedničce povede letos?