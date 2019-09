Federerova škola etikety: Vypni hruď, drsňáku! napomínal parťáka Nadala a chválil Prahu

Bude to tenisový svátek se vším všudy. Až se v pátek rozeběhne třetí ročník Laver Cupu, budou fanoušci v pozoru. V hlavní roli bude jako každý rok spoluzakladatel turnaje legendární Švýcar Roger Federer. O to víc, že se celý podnik koná v Ženevě. A tenisová legenda už na slavnostní prezentaci jasně ukázala, kdo je v týmu Evropy lídrem. Dvacetinásobný granslamový šampion svým parťákům z týmu Evropy Rafaelu Nadalovi a Dominicu Thiemovi názorně předvedl, jak mají být správně upravení.

Federer si vzal do parády parťáka Nadala

Tenisový komplet vyměnili za luxusní společenské šaty. Hráči týmu Evropy i světa si ve středu v Ženevě vyzkoušeli, jak se dokáží pohybovat v prostředí mimo prostor ohraničený bílými čárami.

A nutno říct, že to zvládli s přehledem. Prezentaci týmu Evropy si jako správný lídr vzal na starost Roger Federer. Nejdříve patřičně pomohl vyladit Rakušana Dominica Thiema, poté si vzal do parády svého odvěkého soka Rafaela Nadala. To vše sledoval s nesmírným pobavením další člen týmu Alexander Zverev, úsměvu se neubránil ani jinak rezervovaná švédská ikona Björn Borg.

"Vypni hruď, vypadáš jako ostrý hoch," utahoval si během "zdokonalování" čerstvého vítěze US Open Nadala vysmátý Federer. Antukový démon zjevně neměl z počínání svého parťáka velkou radost, přesto ho za jeho aktivitu ocenil přátelským poplácáním.

Poté už Švýcar pokračoval už ve vážnějším duchu. "Je pro mě obrovskou ctí, že se můžu zúčastnit i třetího ročníku Laver Cupu a navíc v Ženevě. Mám skvělé vzpomínky i na první ročník, který se konal v Praze a jsem rád, že se vracíme zpět do Evropy. Bude to opět skvělý zážitek," říkal šampion.

Roger Federer se chystá na třetí ročník Laver Cupu

Denis Balibouse, Reuters

V předcházejících dvou letech triumfoval vždy tým Evropy. „Je na řadě, abychom to zlomili, rozhodně si jdeme pro výhru," hlásil sebevědomě legendární John McEnroe.

Turnaj probíhá od pátku do neděle. První den se představí ve vzájemných duelech Thiem se Shapovalovem, Fognini se Sockem, Tsitsipas vyzve Fritze a ve čtyřhře uzavře program úvodního dne duel Federera se Zverevem na jedné straně a Shapovalova se Sockem na druhé.

O účastnících sobotních a nedělních zápasů teprve nehrající kapitáni svých týmů Björn Borg (tým Evropy) a John McEnroe (tým světa) rozhodnou.

Každý den se tak odehrají tři dvouhry a jedna čtyřhra, v pátek je výhra ohodnocena jedním bodem, v sobotu dvěma a v neděli třemi body.