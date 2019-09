Forejtek bude patřit do světové špičky, o tom jsem přesvědčený, tvrdí daviscupový kapitán

Blýská se podle vás na lepší časy?

Pořád jsem říkal, že do týmu zabuduju mladé kluky, kteří mají šanci se dostat dál. V tom je budoucnost a v Bosně se to potvrdilo. Nebylo lehké se rozhodnout, jestli má hrát Forejtek nebo Lehečka, ale Jonáš vyhrál juniorské US Open a má sebevědomí. Ten kluk tam byl hozený, hrál to poprvé za důležitého stavu. Dokázal, že je zaslouženě prvním juniorem světa a myslím, že bude patřit do světové špičky. O tom jsem přesvědčený.

Souhlasíte, že mladá parta má na to dokázat velké věci?

Tihle kluci vyhráli mistrovství světa do 16 let. Budoucnost mají před sebou, i když do tenisu naskočilo strašně moc mladých, takže konkurence je obrovská. Jedinec ale v Davis Cupu nestačí. Kdyby hrál Štěpánek bez Berdycha, nebo Berdych bez Štěpánka, tak by sami nic nedokázali. Budeme potřebovat dva až tři dobré hráče. Ale tihle kluci mají našlápnuto. Když se jim vyhnou zranění a budou pracovat, tak budoucnost může být světlá.

Pamatujete srovnatelné daviscupové debuty, jaké letos zažili Forejtek a Lehečka?

To asi ne, pamatuju debuty Rosola, Veselého, Dlouhého. Většinou to bylo za rozhodnutého stavu a nedopadly dobře. Lehečka ve třech setech prohrál s Haasem, což je ale špičkový hráč. Jonáš hrál poprvé, navíc na cizí půdě a udělal dva body. Před oběma klobouk dolů.

Co od nich čekáte dál? Do dvou tří let kvalifikace na grandslamech?

Měli by se hlavně dostat na challengery, už ne futures. A zkusit kvalifikace větších turnajů a posouvat se na žebříčku. A za dva tři roky už by to mohly být kvalifikace grandslamů...

Obecně se ale říká, že čeští tenisté dozrávají později.

Kromě Berdycha, který do špičky nakoukl v 19, tak Štěpánkovi a Novákovi bylo kolem 25, Rosolovi 26. Nevím, proč to tak je, ale tihle mladí kluci by to mohli zvládnout dřív.

Daviscupové jedničce Jiřímu Veselému je už 26, jak vidíte jeho budoucnost?

Je v nejlepším věku. U něj je ale velký rozdíl mezi turnaji a Davis Cupem. Odehrál výborně Wimbledon, kvalifikaci na US Open... Ale v Davis Cupu má blok a je jedno, jestli je prvním, nebo třetím hráčem. Strašně moc chce a není uvolněný.

Co pomůže?

Mám tu čest ho trénovat, mluvili jsme o tom, snaží se to odbourat... Na druhou stranu má ohromný přínos pro mladé kluky. Všechno jim vysvětloval, trénoval s nimi, popsal jim soupeře, co by na ně měli hrát. Takže zkušenosti předává a já musím věřit, že se zlepší.

Moc zkušenějších hráčů už na výběr nemáte.

No právě. Ještě Lukáš Rosol, ale další už nejsou. A stejně chci dávat šanci minimálně třem mladým, aby se obouchali a zápasy v Davis Cupu si zahráli.

S Adamem Pavláskem, kterému je 24 let, už nepočítáte?

V nejbližší době určitě ne. Zažil hluboký pokles. Prakticky nevyhraje zápas na challengeru a teď už ani na futures. Nevím, co se s ním děje, neděje... Musel by se hodně zvednout.

V minulosti jste říkal, že po velkých triumfech z let 2012 a 2013 nebudete mít bez Berdycha a Štěpánka jako kapitán motivaci. Nastartovala vás spolupráce s teenagery?

Člověk nemůže věk zastavit. Neříkám, že su starej, ale je mi 62 let. Zažil jsem nejlepší éru s Tomášem a Radkem. Tihle dva byli světová špička a já jen doufám, že mladí kluci by do tří let mohli jít v jejich šlépějích a někam se dostat. Nebudu je srovnávat s Berdychem a se Štěpánkem. Jsou na začátku a nevím, jestli na tu metu, které Tomáš s Radkem dosáhli, vůbec dosáhnout můžou. Je těžké dělat prognózy, jestli někdo bude padesátý, nebo desátý na světě.

Ale našlápnuto mají slušně, ne?

Jirku Lehečku trénuju tři roky a Svrčinu taky tři se svým synem. Cítím, jaký je tam progres. Ti kluci mají dobré zázemí, Forejtek je z vyloženě sportovní rodiny. Je to jen na nich. Teď jde o to, jak ta kolečka do sebe zapadnou, aby to pro ně bylo prospěšné.

Jonáš Forejtek je velkým příslibem českého tenisu

Michaela Říhová, ČTK

A mezitím se chýlí ke konci kariéra Tomáše Berdycha, který se pod vaším vedením vytáhl do světové špičky. Jak by se podle vás na jeho éru mělo nahlížet?

Tomáš je naše legenda. Po Ivanu Lendlovi, který odešel do USA, je to náš nejlepší tenista. Sice nedosáhl na grandslam, ale měl tam finále, semifinále, vyhrál dva Davis Cupy. Byl sedm let v nejlepší desítce. Teď teprve doceňujeme, jaký to byl hráč. Poctivec, který dělal všechno pro tenis. O to horší to pro něj je se s kariérou rozloučit.